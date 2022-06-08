https://uz.sputniknews.ru/20220608/tsena-muki-na-vnebirjevom-rynke-snizilas-25114781.html

Цена муки на внебиржевом рынке снизилась

Цена муки на внебиржевом рынке снизилась

В Узбекистане наблюдается снижение цен на муку на внебиржевых рынках. По данным УзРТСБ, на тенденцию повлияло увеличение предложения.

2022-06-08T10:14+0500

2022-06-08T10:14+0500

2022-06-08T10:14+0500

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мука

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рынок

узбекистан

узртсб

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Стоимость одного мешка муки на внебиржевых рынках по сравнению с маем снизилась в среднем с 270-290 до 240-260 тысяч сумов.Об этом сообщил руководитель информационной службы Республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) Хикматулла Тиллабоев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.По его словам, это стало возможным в результате увеличения предложения. На открытые биржевые торги было выставлено 45 тыс тонн муки первого сорта. Реализовано 43,8 тыс тонн, или 97%. Средняя цена продукта составила 4 млн 549,3 тыс сумов за тонну.Он напомнил, что фермеры освобождаются от комиссионных и залога при реализации пшеничной продукции через биржу. В связи с этим зарегистрировались на площадке и прошли специальное обучение по работе на ней уже свыше 20 тыс представителей сферы.В целях увеличения количества брокеров, работающих на УзРТСБ, специалисты биржи обучили около 200 сотрудников Торгово-промышленной палаты Узбекистана и более 500 бухгалтеров.В условиях коронавирусной пандемии с 16 апреля 2020 года установлен временный порядок поставки мучных изделий на основе прямых договоров без биржевых торгов. В связи с тем, что данная система не соответствует рыночным принципам, с 1 июня текущего года на открытые биржи выставляются мучные изделия 1 сорта.Если в 2020 году на торги выставлялось в среднем 6,9 тыс. тонн мучных изделий, сегодня этот показатель составляет 10 тыс. тонн.

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мука, цена, рынок, узбекистан, узртсб