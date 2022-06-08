https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-syrdare-rasskazali-ob-uspexax-v-shelkovodstve-25118021.html

В Сырдарье рассказали об успехах в шелководстве

В Сырдарье рассказали об успехах в шелководстве

Разведение тутового шелкопряда становится постоянным источником дохода для населения в Сырдарьинской области. В этом году шелководы уже перевыполнили план и собрали 664,7 тонны волокна.

2022-06-08T12:36+0500

2022-06-08T12:36+0500

2022-06-08T12:36+0500

общество

сырдарьинская область

шелк

шелкопряд

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ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik. Сырдарьинские шелководы перевыполнили план по заготовке волокна, сообщает пресс-служба областного хокимията.Отмечается, что здесь вырастили 11,6 тыс. коробок тутового шелкопряда, с которых получили 664,7 тонны "серебряного волокна". Для этого на 114,9 гектарах в прошлом году шелководы высадили 5 433,5 тыс. саженцев тутового дерева, а в этом году — еще 4 602,7 тыс. Выращиванием коконов занимались 2 033 фермерских и одно коконоводческое хозяйство области. Помимо этого внутренние трудовые договоры были заключены между хозяйствами и 7 429 частниками.Немаловажными факторами успеха здесь также считают создание в каждом из районов инкубаторов с необходимым оборудованием.По словам начальника областного управления шелковой и шерстяной промышленности Шавката Султанова, разведение тутового шелкопряда становится постоянным источником дохода для населения благодаря новым специальным льготам.В первую очередь, — это ежегодное создание новых рабочих мест в сотрудничестве с кластерами. За каждый килограмм кокона, добытого в этом году, шелководы получили 24,7 тыс. сумов. Также выплачивается государственная субсидия.Сбор кокона продолжается. Средний урожай составляет 57,2 кг.

сырдарьинская область

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сырдарьинская область, шелк, шелкопряд