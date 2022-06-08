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В Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео

В Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео

В узбекской столице началось совещание министров здравоохранения ШОС. На нем присутствуют главы минздравов России и Узбекистана, а также генсек организации.

2022-06-08T11:21+0500

2022-06-08T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В столице Узбекистана началось совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, мероприятие открыл глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев и генсек ШОС Чжан Мин.На заседании также присутствует министр здравоохранения России Михаил Мурашко.На этой неделе Узбекистан проводит сразу три мероприятия в рамках своего председательства в ШОС. Накануне прошел форум по традиционной медицине, а на 9 и 10 июня запланировано заседание Молодежного совета организации.Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.

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