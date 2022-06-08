https://uz.sputniknews.ru/20220608/vlasti-vystavyat-na-auktsion-25-tysyach-zemelnyx-uchastkov-25110710.html

Власти выставят на аукцион 25 тысяч земельных участков

Власти выставят на аукцион 25 тысяч земельных участков

Процесс получения выставленной земли в аренду в Узбекистане будет сокращен с 48 до 15 дней, а для ее приобретения в собственность — с 74 до 20 дней.

2022-06-08T07:45+0500

2022-06-08T07:45+0500

2022-06-08T08:39+0500

политика

аукцион

аренда

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На аукцион будут выставлены еще 25 тысяч земельных участков, сообщил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник.Их будут выдавать под объекты сервиса и торговли, отметил он. Для удобства населения процесс получения выставленной земли в аренду будет сокращен с 48 до 15 дней, а для ее приобретения в собственность — с 74 до 20 дней.Оценка земельных участков экспертизе не подлежит, действительная стоимость будет определяться на аукционе.Вместе с тем с 1 января 2023 года будет отменен порядок согласования кадастровой информации с другими ведомствами при выставлении земель на аукцион. Кадастровые данные всех министерств будут включены в Национальную географическую информационную систему, объяснил президент.До 1 сентября текущего года планируется организовать 253 специальные улицы торговли и обслуживания в 205 районах и городах. В прошлом году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 1,4 триллиона сумов, а в этом году - 900 миллиардов.Президент подчеркнул необходимость упрощения требований к торговой деятельности на базе передвижных средств и легких конструкций.В частности, товариществам собственников жилья, махаллям, благоустроительным и дорожным организациям будет разрешено открывать на своей территории сезонные кафе и торговые точки. Это обеспечит работой около 50 тысяч человек.На совещании также обсуждены вопросы привлечения частных инвесторов в транспортную сферу, расширения спектра услуг, трансформации деятельности Комитета по автомобильным дорогам.

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аукцион, аренда, узбекистан