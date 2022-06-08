https://uz.sputniknews.ru/20220608/voyska-nato-na-ukraine--rossiyskie-udary-po-stranam-zapada-25143352.html

Войска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада

Войска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада

Россия ответит на американские поставки дальнобойных ракет киевскому режиму.

2022-06-08T21:03+0500

2022-06-08T21:03+0500

2022-06-08T21:03+0500

колумнисты

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Поставки киевскому режиму все более тяжелых и дальнобойных вооружений обещают ответные "прилеты" по объектам логистики на территории всей цепочки стран-поставщиков. Развитие эскалации, рост ставок коллективного Запада на украинском театре военных действий ведет к прямому втягиванию войск НАТО в конфликт с Россией.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что специальная военная операция на Украине продвигается по плану, и достигает поставленных задач. Страны Североатлантического альянса стремятся этому помешать: продолжают поставлять украинской армии вооружения и боеприпасы, безрассудно готовятся к прямой конфронтации с Россией – высокотехнологичной ядерной державой. По мнению издания American Thinker, с военной точки зрения успешное вмешательство альянса на Украине невозможно, то есть ввод натовских войск может лишь ускорить поражение Запада.Россия ответит на американские поставки дальнобойных ракет киевскому режиму – об этом 7 июня еще раз напомнил посол РФ в США Анатолий Антонов. Ранее о непредсказуемых последствиях заявил российский президент Владимир Путин – ВС России будут применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. Сегодня в Киеве главный центр принятия решений – посольство США, но президент РФ принципиально не давал географических привязок к Украине.Заявления и предупреждения Путина, Лаврова, Антонова о связи оружейных поставок США (оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км) и эскалации конфликта в Европе имеют весомое военно-техническое продолжение. Это сигнал России коллективному (агрессивному) Западу: количественное превосходство обычных войск и вооружений альянсу не поможет, принуждение НАТО к миру будет высокотехнологичным, быстрым и жестким (гиперзвуковым и термоядерным). Небольшие размеры европейских стран НАТО (гуще трава – легче косить) и географическая изоляция территории США (на всякий, радиоактивный случай) обеспечат эффективность боевого применения российских МБР или высокоточных ракет большой дальности. Неслучайно американское консервативное издание American Thinker отметило: "Перспективы для Украины мрачные… Поддержка НАТО вряд ли помешает РФ победить… Рассматривая возможность военного вмешательства в этих условиях, вливая оружие и деньги в обреченное дело, альянс готовит катастрофу. Реакция России на боевые действия будет разрушительной".Убить крысуУкраинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе и боевой технике. Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут вести наступательные действия. Это признание может стать прологом к прямому вмешательству войск НАТО.ЕС превратился в филиал Пентагона. Польша готовится перейти от прокси-войны с Россией к горячему конфликту на украинской территории (при поддержке США). Германия задумывается над созданием самой мощной в Европе армии (проект на десятилетия). Британия и Эстония обсуждают формирование дивизии НАТО близ Санкт-Петербурга. Возможно, таков суверенный выбор Британии, Польши и стран Балтии – первыми пострадать в Третьей мировой войне.Американцы выжидают удобного момента для отмашки союзникам. За последствия никто не отвечает. Суровую реальность никто не отменял: победа НАТО над РФ конвенционными средствами – маловероятна, а с применением в войне ядерного оружия – альянс заведомо обречен.Для сравнения, ядерный потенциал Франции – 196, Великобритании – 225, США – 5800, России – около 6500 боеголовок. Британцы не имеют своих ракет, и на стратегических субмаринах Королевского флота стоят арендованные американские "Трайденты". Что это значит для коллективного Запада и Украины?Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, гарантирующим уничтожение любого противника при всех обстоятельствах. "Несгораемый" статус и мировое лидерство в области высоких оружейных технологий делают Государство Российское священным и неприкосновенным – фактически. Размер армий и количество оружия во враждебной Европе или Северной Америке принципиальной роли не играют. По мнению специалистов, 80 основных промышленных центров Германии можно ликвидировать половиной боекомплекта российского подводного ракетоносца "Борей". Для уничтожения военного потенциала всех европейских стран НАТО потребуется залп трех аналогичных субмарин. При этом в резерве останутся МБР воздушного, шахтного и грунтового базирования. Кстати, полноценную ядерную триаду имеют только три страны в мире – Россия, США и Китай. Помнят ли об этом американские и европейские "мечтатели", поставляющие на Украину оружие для победы над Россией?Североатлантический альянс не выиграл ни одного вооруженного конфликта. Все войны Пентагона в странах третьего мира за последние 75 лет завершились провалом. Победу за доллары не купишь. Коллективному Западу следует просто вернуться в реальность многополярного мира, "убить в себе крысу", то есть агрессию "гегемона". И отвести войска НАТО в пределы 1997 года – как того требуют условия равной и неделимой международной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Российские танки Т-62М ускоряют спецоперацию

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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украина, нато, запад, сша, ракета