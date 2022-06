https://uz.sputniknews.ru/20220610/britni-spirs-vyshla-zamuj-za-vyxodtsa-iz-irana---25214989.html

Бритни Спирс вышла замуж за выходца из Ирана

Бритни Спирс вышла замуж за выходца из Ирана

Супругом звезды стал американец иранского происхождения Сэм Асгари.

2022-06-10T20:13+0500

2022-06-10T20:13+0500

2022-06-10T20:13+0500

в мире

бритни спирс

свадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1115/05/11150560_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_9815c0b2720d0016818bb8525a1feec8.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Американская певица и автор песен Бритни Спирс сыграла свадьбу с актером и фитнес тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе. Всего на свадьбе присутствовало около 60 гостей. Среди них актриса Дрю Бэрримор, светская львица Пэрис Хилтон, певица Мадонна, а также актриса и певица Селена Гомес.По данным издания, в качестве свадебного наряда Бритни выбрала платье от модного дома Versace. К алтарю ее сопровождала песня Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.Отмечается, что сыновей певицы от второго брака, Шона Престона и Джейдена Джеймса, на свадьбе не было. Однако адвокат их отца Кевина Федерлайна рассказал журналистам, что дети рады за мать.Ранее, в мае, сообщалось, что Спирс и Асгари потеряли ребенка на раннем сроке беременности.Читайте также: Как фанаты поддержали Джонни Деппа после победы в суде над Эмбер Херд - фото

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бритни спирс, свадьба