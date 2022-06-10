https://uz.sputniknews.ru/20220610/britni-spirs-vyshla-zamuj-za-vyxodtsa-iz-irana---25214989.html
Бритни Спирс вышла замуж за выходца из Ирана
Бритни Спирс вышла замуж за выходца из Ирана
Супругом звезды стал американец иранского происхождения Сэм Асгари.
2022-06-10T20:13+0500
2022-06-10T20:13+0500
2022-06-10T20:13+0500
в мире
бритни спирс
свадьба
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Американская певица и автор песен Бритни Спирс сыграла свадьбу с актером и фитнес тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе. Всего на свадьбе присутствовало около 60 гостей. Среди них актриса Дрю Бэрримор, светская львица Пэрис Хилтон, певица Мадонна, а также актриса и певица Селена Гомес.По данным издания, в качестве свадебного наряда Бритни выбрала платье от модного дома Versace. К алтарю ее сопровождала песня Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.Отмечается, что сыновей певицы от второго брака, Шона Престона и Джейдена Джеймса, на свадьбе не было. Однако адвокат их отца Кевина Федерлайна рассказал журналистам, что дети рады за мать.Ранее, в мае, сообщалось, что Спирс и Асгари потеряли ребенка на раннем сроке беременности.Читайте также: Как фанаты поддержали Джонни Деппа после победы в суде над Эмбер Херд - фото
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бритни спирс, свадьба
Бритни Спирс вышла замуж за выходца из Ирана
Супругом звезды стал американец иранского происхождения Сэм Асгари.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Американская певица и автор песен Бритни Спирс сыграла свадьбу с актером и фитнес тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на журнал People.
Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе. Всего на свадьбе присутствовало около 60 гостей. Среди них актриса Дрю Бэрримор, светская львица Пэрис Хилтон, певица Мадонна, а также актриса и певица Селена Гомес.
По данным издания, в качестве свадебного наряда Бритни выбрала платье от модного дома Versace. К алтарю ее сопровождала песня Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.
"Я очень рад, что этот день настал, и они поженились. Я знаю, он так долго хотел этого",- поделился эмоциями менеджер жениха Брэндон Коэн.
Отмечается, что сыновей певицы от второго брака, Шона Престона и Джейдена Джеймса, на свадьбе не было. Однако адвокат их отца Кевина Федерлайна рассказал журналистам, что дети рады за мать.
Ранее, в мае, сообщалось, что Спирс и Асгари потеряли ребенка на раннем сроке беременности.