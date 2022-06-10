https://uz.sputniknews.ru/20220610/chem-polezna-rukola--25182692.html

Чем полезна рукола

Чем полезна рукола

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказывает о качествах руколы, ее влиянии на диабетиков и зрение.

2022-06-10T07:02+0500

2022-06-10T07:02+0500

2022-06-09T21:33+0500

это интересно

диабет

зрение

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ТАШКЕНТ, 10 июня – Sputnik. Рукола — низкокалорийный продукт, поэтому ее можно есть людям с диабетом, рассказывает нутрициолог Анна Ивашкевич.Также, отмечает она, эта зелень является хорошим профилактическим средством болезней сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в этом продукте множество фитохимических веществ, клетчатка, витамины А и С, магний, фолиевая кислота, железо, кальций.Помимо того, рукола способствует оздоровлению глаз и улучшает зрение.Также она содействует усвоению кальция, улучшает работу мозга и повышает иммунитет.

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диабет, зрение