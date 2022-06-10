https://uz.sputniknews.ru/20220610/lebedev-rasskazal-o-situatsii-s-ekonomikoy-stran-sng-25201034.html

Лебедев рассказал о ситуации с экономикой стран СНГ

Лебедев рассказал о ситуации с экономикой стран СНГ

Страны СНГ быстро сориентировались на фоне сложной ситуации во внешней торговле.

2022-06-10T14:39+0500

2022-06-10T14:39+0500

2022-06-10T14:39+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Государства Содружества Независимых Государств сумели оперативно отреагировать на негативную экономическую ситуацию, сложившуюся во всем мире. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, передает Sputnik Казахстан.На 94-м заседании Экономического совета СНГ он отметил, что доклады участников демонстрируют положительную динамику в сфере торговых отношений между государствами СНГ."Мы посмотрели доклад, статистику и с удовлетворением констатировали, что, несмотря на нынешние экономические трудности, все страны содружества сохраняют позитивную динамику развития. Пусть она небольшая, в пределах 4%, но тем не менее спада в развитии экономики стран содружества не наблюдается. В среднем по содружеству у нас (наблюдается - прим.ред.) рост", - сообщил Сергей Лебедев в кулуарах заседания в столице Казахстана.Страны СНГ, по его мнению, оперативно сориентировались в условиях сложной экономической ситуации во внешней торговле, увеличили объем взаимной торговли в рамках содружества."Это позитивно сказалось на том, что мы смогли преодолеть некоторые негативные тенденции в экономической ситуации в странах СНГ", - заключил Лебедев.В пятницу, 10 июня, в Нур-Султане прошло 94-е заседание Экономического совета СНГ. Следующее заседание состоится в сентябре этого года в Москве.Читайте также:По одной колее: какие страны покупают у России грузовые вагоны — инфографика

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снг, экономика