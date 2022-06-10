https://uz.sputniknews.ru/20220610/molodej-doljna-prodvigat-ideologiyu-shanxayskogo-duxa--kravchenko-25198172.html

Молодежь должна продвигать идеологию шанхайского духа — Кравченко

Молодежь должна продвигать идеологию шанхайского духа — Кравченко

Есть запрос на вовлечённость молодёжи региона ШОС в решение актуальных вызовов.

2022-06-10T13:03+0500

2022-06-10T13:03+0500

2022-06-10T13:03+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Сегодня есть запрос на вовлечённость молодёжи региона ШОС в решение актуальных вызовов и угроз.Об этом на 15-м заседании Совета молодежи государств-участниц организации в Ташкенте заявил руководитель российской национальной части Молодёжного совета ШОС, первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС России по экономической политике Денис Кравченко, передает корреспондент Sputnik Узбекистан."Текущая международная социально-экономическая ситуация формирует острый запрос на расширение вовлечённости молодёжи и молодёжных сообществ региона ШОС в решение актуальных вызовов и угроз", - отметил политик. Он также добавил, что Россия намерена и дальше расширять взаимодействие с партнёрами по Молодёжному совету в выработке совместных решений насущных вопросов в молодёжной сфере через создание прямого диалога между органами государственной власти и гражданским обществом."Убеждён, что молодое поколение должно оставаться важным действующим элементом в развитии своих государств и продвижении идеологии шанхайского духа, направленного на устойчивое развитие своих стран", - добавил Денис Кравченко.

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