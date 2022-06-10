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Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России
Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России
Роскошные национальные костюмы, оркестр народных инструментов, народные танцы и полные залы зрителей - как проходят Дни культуры Узбекистана в России, смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-06-10T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России с 8 июня продолжаются Дни культуры Узбекистана. Начались они в Москве, масштабным концертом мастеров искусств со всей республики.Как проходило мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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дни культуры узбекистана, узбекистан, москва, фото

Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России

22:00 10.06.2022
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Роскошные национальные костюмы, оркестр народных инструментов, народные танцы и полные залы зрителей - как проходят Дни культуры Узбекистана в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России с 8 июня продолжаются Дни культуры Узбекистана. Начались они в Москве, масштабным концертом мастеров искусств со всей республики.
Как проходило мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Министерство культуры Российской Федерации

Яркий концерт прошел в московском государственном академическом театре "Русская песня".

Яркий концерт прошел в московском государственном академическом театре &quot;Русская песня&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Министерство культуры Российской Федерации

Яркий концерт прошел в московском государственном академическом театре "Русская песня".

© Министерство культуры Российской Федерации

Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Министерство культуры Российской Федерации

Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

© Министерство культуры Российской Федерации

Открытие Дней культуры посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

"Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю", - заявила она.

Открытие Дней культуры посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.&quot;Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю&quot;, - заявила она. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Министерство культуры Российской Федерации

Открытие Дней культуры посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

"Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю", - заявила она.

© Министерство культуры Российской Федерации

Весь вечер в зале звучали овации.

Весь вечер в зале звучали овации. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Министерство культуры Российской Федерации

Весь вечер в зале звучали овации.

© Министерство культуры Узбекистана

Бахши Бахтиёр Артиков рассказал в своем выступлении о дружбе Узбекистана и России.

Бахши Бахтиёр Артиков рассказал в своем выступлении о дружбе Узбекистана и России. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Министерство культуры Узбекистана

Бахши Бахтиёр Артиков рассказал в своем выступлении о дружбе Узбекистана и России.

© Министерство культуры Узбекистана

Ансамбль "Навруз" исполнил фееричный танец "Лазги"

Ансамбль &quot;Навруз&quot; исполнил фееричный танец &quot;Лазги&quot; - Sputnik Узбекистан
6/10
© Министерство культуры Узбекистана

Ансамбль "Навруз" исполнил фееричный танец "Лазги"

© Министерство культуры Узбекистана

Зрителей познакомили с национальными узбекскими инструментами - например, с дойрой и сурнаем.

Зрителей познакомили с национальными узбекскими инструментами - например, с дойрой и сурнаем. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Министерство культуры Узбекистана

Зрителей познакомили с национальными узбекскими инструментами - например, с дойрой и сурнаем.

© Министерство культуры Узбекистана

Даже те, кто никогда не был в Узбекистане, с первых нот узнали мелодию "Андижанской польки".

Даже те, кто никогда не был в Узбекистане, с первых нот узнали мелодию &quot;Андижанской польки&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Министерство культуры Узбекистана

Даже те, кто никогда не был в Узбекистане, с первых нот узнали мелодию "Андижанской польки".

© Министерство культуры Узбекистана

Звучали на концерте и самые известные узбекские песни.

Звучали на концерте и самые известные узбекские песни. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Министерство культуры Узбекистана

Звучали на концерте и самые известные узбекские песни.

© Министерство культуры Узбекистана

Помимо Москвы, концерт состоялся и в Санкт-Петербурге.

Помимо Москвы, концерт состоялся и в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Министерство культуры Узбекистана

Помимо Москвы, концерт состоялся и в Санкт-Петербурге.

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