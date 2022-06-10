https://uz.sputniknews.ru/20220610/natsionalnoe-bogatstvo---samye-yarkie-foto-s-dney-kultury-uzbekistana-v-rossii-25203931.html
Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России
Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России
Роскошные национальные костюмы, оркестр народных инструментов, народные танцы и полные залы зрителей - как проходят Дни культуры Узбекистана в России, смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-06-10T22:00+0500
2022-06-10T22:00+0500
2022-06-10T22:00+0500
фото
дни культуры узбекистана
узбекистан
москва
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России с 8 июня продолжаются Дни культуры Узбекистана. Начались они в Москве, масштабным концертом мастеров искусств со всей республики.Как проходило мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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дни культуры узбекистана, узбекистан, москва, фото
Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России
Роскошные национальные костюмы, оркестр народных инструментов, народные танцы и полные залы зрителей - как проходят Дни культуры Узбекистана в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России с 8 июня продолжаются Дни культуры Узбекистана. Начались они в Москве, масштабным концертом мастеров искусств со всей республики.
Как проходило мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Министерство культуры Российской Федерации
Яркий концерт прошел в московском государственном академическом театре "Русская песня".
Яркий концерт прошел в московском государственном академическом театре "Русская песня".
© Министерство культуры Российской Федерации
Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
© Министерство культуры Российской Федерации
Открытие Дней культуры посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
"Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю", - заявила она.
Открытие Дней культуры посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
"Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю", - заявила она.
© Министерство культуры Российской Федерации
Весь вечер в зале звучали овации.
Весь вечер в зале звучали овации.
© Министерство культуры Узбекистана
Бахши Бахтиёр Артиков рассказал в своем выступлении о дружбе Узбекистана и России.
Бахши Бахтиёр Артиков рассказал в своем выступлении о дружбе Узбекистана и России.
© Министерство культуры Узбекистана
Ансамбль "Навруз" исполнил фееричный танец "Лазги"
Ансамбль "Навруз" исполнил фееричный танец "Лазги"
© Министерство культуры Узбекистана
Зрителей познакомили с национальными узбекскими инструментами - например, с дойрой и сурнаем.
Зрителей познакомили с национальными узбекскими инструментами - например, с дойрой и сурнаем.
© Министерство культуры Узбекистана
Даже те, кто никогда не был в Узбекистане, с первых нот узнали мелодию "Андижанской польки".
Даже те, кто никогда не был в Узбекистане, с первых нот узнали мелодию "Андижанской польки".
© Министерство культуры Узбекистана
Звучали на концерте и самые известные узбекские песни.
Звучали на концерте и самые известные узбекские песни.
© Министерство культуры Узбекистана
Помимо Москвы, концерт состоялся и в Санкт-Петербурге.
Помимо Москвы, концерт состоялся и в Санкт-Петербурге.