https://uz.sputniknews.ru/20220610/natsionalnoe-bogatstvo---samye-yarkie-foto-s-dney-kultury-uzbekistana-v-rossii-25203931.html

Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России

Национальное богатство - самые яркие фото с Дней культуры Узбекистана в России

Роскошные национальные костюмы, оркестр народных инструментов, народные танцы и полные залы зрителей - как проходят Дни культуры Узбекистана в России, смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-06-10T22:00+0500

2022-06-10T22:00+0500

2022-06-10T22:00+0500

фото

дни культуры узбекистана

узбекистан

москва

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России с 8 июня продолжаются Дни культуры Узбекистана. Начались они в Москве, масштабным концертом мастеров искусств со всей республики.Как проходило мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дни культуры узбекистана, узбекистан, москва, фото