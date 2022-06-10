https://uz.sputniknews.ru/20220610/posledstviya-bombejki-popasnoy-v-lnr--video-s-vozduxa-25203051.html

Последствия бомбежки Попасной в ЛНР – видео с воздуха

Последствия бомбежки Попасной в ЛНР – видео с воздуха

Значительная часть домов, включая жилые многоэтажки, серьезно повреждены и обожжены.

2022-06-10T14:16+0500

2022-06-10T14:16+0500

2022-06-10T14:16+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

город

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В освобожденном городе Попасная в ЛНР серьезно повреждены дома, в том числе многоэтажки, есть выжженные окна, но обрушения стен нет. Это видно на видео с беспилотника опубликовало агентство РИА Новости.Судя по видео, в городе разрушены многоэтажные дома и лицей, где укрывались националисты.На кадрах видно, что дома вдоль улицы Мира обожжены с фасадной стороны, а со стороны внутренних дворов повреждения единичны.Попасная – стратегический населенный пункт. Он находится под контролем ЛНР с 9 мая, но ВСУ постоянно обстреливают город.По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, в том числе из поставленных США гаубиц M777, уничтожают объекты инфраструктуры.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) регулярно сообщает об обстрелах со стороны ВСУ с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.

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