https://uz.sputniknews.ru/20220610/posledstviya-bombejki-popasnoy-v-lnr--video-s-vozduxa-25203051.html
Последствия бомбежки Попасной в ЛНР – видео с воздуха
Последствия бомбежки Попасной в ЛНР – видео с воздуха
Значительная часть домов, включая жилые многоэтажки, серьезно повреждены и обожжены.
2022-06-10T14:16+0500
2022-06-10T14:16+0500
2022-06-10T14:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
город
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В освобожденном городе Попасная в ЛНР серьезно повреждены дома, в том числе многоэтажки, есть выжженные окна, но обрушения стен нет. Это видно на видео с беспилотника опубликовало агентство РИА Новости.Судя по видео, в городе разрушены многоэтажные дома и лицей, где укрывались националисты.На кадрах видно, что дома вдоль улицы Мира обожжены с фасадной стороны, а со стороны внутренних дворов повреждения единичны.Попасная – стратегический населенный пункт. Он находится под контролем ЛНР с 9 мая, но ВСУ постоянно обстреливают город.По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, в том числе из поставленных США гаубиц M777, уничтожают объекты инфраструктуры.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) регулярно сообщает об обстрелах со стороны ВСУ с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
лнр
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лнр, город
Последствия бомбежки Попасной в ЛНР – видео с воздуха
Значительная часть домов, включая жилые многоэтажки, серьезно повреждены и обожжены.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik
. В освобожденном городе Попасная в ЛНР серьезно повреждены дома, в том числе многоэтажки, есть выжженные окна, но обрушения стен нет. Это видно на видео с беспилотника опубликовало агентство РИА Новости
.
Судя по видео, в городе разрушены многоэтажные дома и лицей, где укрывались националисты.
На кадрах видно, что дома вдоль улицы Мира обожжены с фасадной стороны, а со стороны внутренних дворов повреждения единичны.
Попасная – стратегический населенный пункт. Он находится под контролем ЛНР с 9 мая, но ВСУ постоянно обстреливают город.
По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, в том числе из поставленных США гаубиц M777, уничтожают объекты инфраструктуры.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) регулярно сообщает об обстрелах со стороны ВСУ с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.