https://uz.sputniknews.ru/20220610/uzbekskaya-selxozproduktsiya-pereydet-na-mejdunarodnye-standarty-kachestva-25184095.html
Узбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества
Узбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества
Шавкат Мирзиёев поручил создать лаборатории по оценке качества отечественной сельхозпродукции на соответствие международным стандартам. Кадры для них будет готовить новый вуз.
2022-06-10T09:57+0500
2022-06-10T09:57+0500
2022-06-10T09:57+0500
общество
сельхозпродукция
шавкат мирзиёев
вуз
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана дополнил новыми мерами Стратегию развития сельского хозяйства.Соответствующее постановление опубликовано в правительственной газете "Правда Востока". Отмечается, что отрасль производит стратегическую продукцию, поэтому особое внимание уделяется ее качеству и безопасности.Для этого в Ташкентской и Ферганской областях до конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию аккредитованные лаборатории. Они и будут оценивать безопасность и контролировать качество по международно признанной системе сертификации.В этом лабораториям поможет компания "Атяб интернейшнл сервис" (Atyab International Service) Султаната Оман.Для подготовки кадров в области сертификации до конца года будет создан Кокандский международный институт пищевых технологий и инженерии. Его учредителем станет Министерство сельского хозяйства.На средства международных финансовых институтов до конца года планируется запустить инвестиционные проекты в аграрной сфере общей стоимостью до 400 млн долларов.В каждом регионе намечено создать минимум по одному центру агрологистики, в которых производители смогут получать международные сертификаты качества.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельхозпродукция, шавкат мирзиёев, вуз
Узбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества
Шавкат Мирзиёев поручил создать лаборатории по оценке качества отечественной сельхозпродукции на соответствие международным стандартам. Кадры для них будет готовить новый вуз.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана дополнил новыми мерами Стратегию развития сельского хозяйства.
Соответствующее постановление опубликовано
в правительственной газете "Правда Востока". Отмечается, что отрасль производит стратегическую продукцию, поэтому особое внимание уделяется ее качеству и безопасности.
Для этого в Ташкентской и Ферганской областях до конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию аккредитованные лаборатории. Они и будут оценивать безопасность и контролировать качество по международно признанной системе сертификации.
В этом лабораториям поможет компания "Атяб интернейшнл сервис" (Atyab International Service) Султаната Оман.
Для подготовки кадров в области сертификации до конца года будет создан Кокандский международный институт пищевых технологий и инженерии. Его учредителем станет Министерство сельского хозяйства.
На средства международных финансовых институтов до конца года планируется запустить инвестиционные проекты в аграрной сфере общей стоимостью до 400 млн долларов.
В каждом регионе намечено создать минимум по одному центру агрологистики, в которых производители смогут получать международные сертификаты качества.