https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-chem-sekret-pyshnogo-omleta-25183421.html

В чем секрет пышного омлета

В чем секрет пышного омлета

"Тайный" ингредиент сделает ваше блюдо пышным и нежным, как в детском садике.

2022-06-10T08:03+0500

2022-06-10T08:03+0500

2022-06-10T08:03+0500

это интересно

блюдо

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Омлет – один из любимых, особенно у детей, вариантов завтрака. И здесь эталоном считается омлет, который подают именно в детском саду, потому что он отличается своей нежностью и пышностью.Рецепт фирменного блюда очень прост.Прежде всего нужно довести до кипения воду, но лучше всего использовать кипящий отвар из-под цветной капусты.Затем ставим сковороду на огонь или включаем духовку на 200 градусов. Взбиваем миксером шесть яиц. Добавляем туда же 50 мл молока и 2 ст. л. муки, после чего снова продолжаем взбивать массу. Немного позже, не выключая миксер, вливаем 50 мл молока, 250 г воды или отвара из-под цветной капусты.Готовую смесь выливаем на сковороду, накрываем крышкой. И либо убавляем огонь, либо отправляем все в форму для выпекания и ставим в духовку.Блюдо готово, когда вся масса в центре будет твердой. Важно не открывать крышку сковороды или духовки до завершения приготовления омлета.

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блюдо