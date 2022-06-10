https://uz.sputniknews.ru/20220610/video-kurs--na-olimpiyskoe-zoloto-rossiyskaya-chempionka-treniruet-komandu-uzbekistana-25209283.html

Видео: курс – на олимпийское золото. Российская чемпионка тренирует команду Узбекистана

Видео: курс – на олимпийское золото. Российская чемпионка тренирует команду Узбекистана

Воспитанницы нового тренера уже показывают отличные результаты на международных соревнованиях.

2022-06-10T18:05+0500

2022-06-10T18:05+0500

2022-06-10T18:27+0500

видео

россия

узбекистан

синхронное плавание

тренер

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Сборная Узбекистана по синхронному плаванию 18 июня отправится в Будапешт на Чемпионат мира по водным видам спорта.Готовит спортсменок именитая российская синхронистка, двукратный победитель олимпийских игр и многократная чемпионка Европы Елена Азарова.По ее словам, у команды Узбекистана большой потенциал в этом виде спорта. Она намерена уделить большое внимание повышению мастерства спортсменок и тренировочному процессу.Ученицы Азаровой уже успешно выступили на прошедшем в Афинах Кубке мира. Несмотря на строгость и требовательность тренера, спортсменкам комфортно с ней заниматься. К тому же, для молодых синхронисток она уже стала ориентиром.Планы у Елены Азаровой амбициозные - вывести национальную сборную на новый уровень и бороться за олимпийские медали.Как проходит тренировки по синхронному плаванию у сборной Узбекистана, что самое сложное в этом виде спорта и какие задачи ставят перед собой спортсменки – смотрите в нашем видео.

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узбекистан

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

россия, узбекистан, синхронное плавание, тренер, видео