https://uz.sputniknews.ru/20220610/video-kurs--na-olimpiyskoe-zoloto-rossiyskaya-chempionka-treniruet-komandu-uzbekistana-25209283.html
Видео: курс – на олимпийское золото. Российская чемпионка тренирует команду Узбекистана
Видео: курс – на олимпийское золото. Российская чемпионка тренирует команду Узбекистана
Воспитанницы нового тренера уже показывают отличные результаты на международных соревнованиях.
2022-06-10T18:05+0500
2022-06-10T18:05+0500
2022-06-10T18:27+0500
видео
россия
узбекистан
синхронное плавание
тренер
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Сборная Узбекистана по синхронному плаванию 18 июня отправится в Будапешт на Чемпионат мира по водным видам спорта.Готовит спортсменок именитая российская синхронистка, двукратный победитель олимпийских игр и многократная чемпионка Европы Елена Азарова.По ее словам, у команды Узбекистана большой потенциал в этом виде спорта. Она намерена уделить большое внимание повышению мастерства спортсменок и тренировочному процессу.Ученицы Азаровой уже успешно выступили на прошедшем в Афинах Кубке мира. Несмотря на строгость и требовательность тренера, спортсменкам комфортно с ней заниматься. К тому же, для молодых синхронисток она уже стала ориентиром.Планы у Елены Азаровой амбициозные - вывести национальную сборную на новый уровень и бороться за олимпийские медали.Как проходит тренировки по синхронному плаванию у сборной Узбекистана, что самое сложное в этом виде спорта и какие задачи ставят перед собой спортсменки – смотрите в нашем видео.
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+74956456601
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россия, узбекистан, синхронное плавание, тренер, видео
Видео: курс – на олимпийское золото. Российская чемпионка тренирует команду Узбекистана
18:05 10.06.2022 (обновлено: 18:27 10.06.2022)
Воспитанницы нового тренера уже показывают отличные результаты на международных соревнованиях.
Сборная Узбекистана по синхронному плаванию 18 июня отправится в Будапешт на Чемпионат мира по водным видам спорта.
Готовит спортсменок именитая российская синхронистка, двукратный победитель олимпийских игр и многократная чемпионка Европы Елена Азарова.
"Все началось с программы, которую сборная Узбекистана захотела приобрести. Дальше им потребовалось сопровождение, и чтобы кто-то работал с их командной. Таким образом я оказалась здесь", - рассказала в интервью корреспонденту Sputnik чемпионка мира.
По ее словам, у команды Узбекистана большой потенциал в этом виде спорта. Она намерена уделить большое внимание повышению мастерства спортсменок и тренировочному процессу.
Ученицы Азаровой уже успешно выступили на прошедшем в Афинах Кубке мира. Несмотря на строгость и требовательность тренера, спортсменкам комфортно с ней заниматься. К тому же, для молодых синхронисток она уже стала ориентиром.
"С ней очень удобно и комфортно. Она все очень правильно объясняет. Нам очень нравится. Плюс то что она олимпийская чемпионка. Очень хочется стать как она", - говорит одна из ее подопечных Анна Ващенко.
Планы у Елены Азаровой амбициозные - вывести национальную сборную на новый уровень и бороться за олимпийские медали.
Как проходит тренировки по синхронному плаванию у сборной Узбекистана, что самое сложное в этом виде спорта и какие задачи ставят перед собой спортсменки – смотрите в нашем видео
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