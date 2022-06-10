https://uz.sputniknews.ru/20220610/video-otkrylsya-pervyy-avtomobilnyy-most-mejdu-rossiey-i-kitaem-25185875.html

Видео: открылся первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Видео: открылся первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Строительство объекта обошлось в 19 миллиардов рублей.

2022-06-10T08:56+0500

2022-06-10T08:56+0500

2022-06-10T08:59+0500

в мире

китай

мост

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В России запустили движение по первому международному автомобильному мосту через реку Амур. Данный мост связывает российский город Благовещенск и китайский город Хэйхэ, сообщает РИА Новости.На церемонии открытия автомобильного моста запустили грузовое движение. Участниками торжества, проходившего в формате телемоста, стали вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Как рассказал Трутнев, в строительстве моста участвовали тысячи человек с обеих сторон — и с российской, и с китайской. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств", — отметил он.Старт движению дал губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн, сказавший по-русски: "Поехали!"Открытие моста позволит нарастить объем грузооборота между Россией и Китаем до миллиона тонн грузов в год, а также сократить сроки транспортировки.На данный момент в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.В Россию же направились восемь грузовиков — они доставят автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.Напомним, строительство моста началось в 2016 году и проходило одновременно с двух берегов. Открытие моста было запланировано на конец 2020-го, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.Строительство объекта обошлось в 19 млрд рублей — 14 млрд рублей из них вложили на российской территории. Каждый день по мосту могут проезжать порядка 630 грузовых автомобилей, более 160 автобусов и 68 легковых машин.Читайте также:Фото: как выглядит Китайский дворец в Санкт-Петербурге

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китай, мост