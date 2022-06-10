Власти финансово поддержат молодежь

до 8 БРВ на приобретение семян и саженцев на выделенных для молодежи от 0,1 до 1 гектара земли; до 8 БРВ на приобретение семян и саженцев на выделенных для молодежи от 0,1 до 1 гектара земли;

до 40 БРВ на приобретение оборудования или орудий труда для желающих начать предпринимательскую деятельность или зарегистрироваться в качестве самозанятого; до 40 БРВ на приобретение оборудования или орудий труда для желающих начать предпринимательскую деятельность или зарегистрироваться в качестве самозанятого;

до 4 БРВ ежемесячно на обучение современным профессиям, освоение информационных технологий и обучение иностранным языкам на срок до 6 месяцев; до 4 БРВ ежемесячно на обучение современным профессиям, освоение информационных технологий и обучение иностранным языкам на срок до 6 месяцев;

до 1 БРВ для курсов обучения по направлениям науки, спорта, искусства и культуры продолжительностью до шести месяцев; до 1 БРВ для курсов обучения по направлениям науки, спорта, искусства и культуры продолжительностью до шести месяцев;

до 4 БРВ для участия в местных этапах олимпиад, конкурсов и соревнований по направлениям науки, спорта, искусства и культуры для покрытия расходов на проживание и транспорт, до 40 БРВ для участия в международных этапах данных олимпиад, конкурсов и соревнований; до 4 БРВ для участия в местных этапах олимпиад, конкурсов и соревнований по направлениям науки, спорта, искусства и культуры для покрытия расходов на проживание и транспорт, до 40 БРВ для участия в международных этапах данных олимпиад, конкурсов и соревнований;

до 50 БРВ, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или за рубежом; до 50 БРВ, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или за рубежом;