Власти финансово поддержат молодежь
Правительство утвердило положение о финансовой поддержки молодых людей, включенных в "Молодежную тетрадь".
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило размеры материальной помощи лицам, включенным в "Молодежную тетрадь".
Данные меры поддержки содержатся в Положении о порядке систематического решения проблем молодежи и их социальной поддержки путем ведения "Молодежной тетради", сообщают в Минюсте.
Согласно документу, молодым людям предоставляются следующие виды помощи:
единовременная материальная помощь (до 4 БРВ);
возмещение до 75 процентов расходов на обучение предпринимательству и профессиональное обучение (в части, не превышающей: для курсов обучения продолжительностью до одного месяца — 4 БРВ, от одного до двух месяцев — 8 БРВ, более двух месяцев — 12 БРВ);
возмещение 30 процентов годовых расходов на аренду нежилого помещения молодым людям, зарегистрированным в качестве предпринимателей или самозанятых лиц, но не более чем 25 размеров БРВ;
учащимся профессиональных образовательных организациях, студентам вузов возмещается часть ежегодных расходов по обучению на платно-контрактной основе;
расходы по аренде нежилых помещений сроком до 3 месяцев негосударственной образовательной организации, специализирующейся на обучении молодежи, покрываются в размере до 50 БРВ;
молодым семьям со стажем совместной жизни до 3 лет будут предоставлены беззалоговые кредиты в размере до 33 млн сумов для строительства дополнительного жилья в собственных домах.
Также документом предусмотрены субсидии:
до 8 БРВ на приобретение семян и саженцев на выделенных для молодежи от 0,1 до 1 гектара земли;
до 40 БРВ на приобретение оборудования или орудий труда для желающих начать предпринимательскую деятельность или зарегистрироваться в качестве самозанятого;
до 4 БРВ ежемесячно на обучение современным профессиям, освоение информационных технологий и обучение иностранным языкам на срок до 6 месяцев;
до 1 БРВ для курсов обучения по направлениям науки, спорта, искусства и культуры продолжительностью до шести месяцев;
до 4 БРВ для участия в местных этапах олимпиад, конкурсов и соревнований по направлениям науки, спорта, искусства и культуры для покрытия расходов на проживание и транспорт, до 40 БРВ для участия в международных этапах данных олимпиад, конкурсов и соревнований;
до 50 БРВ, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или за рубежом;
до 3 БРВ на компенсацию аренды жилья на срок до 12 месяцев ежемесячно.