https://uz.sputniknews.ru/20220610/zelenaya-energetika-v-bytu-i-na-proizvodstve-soveschanie-prezidenta-25204258.html

Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента

Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента

Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании обсуждает вопросы внедрения возобновляемых источников энергии в отраслях экономики, домохозяйствах и в социальной сфере.

2022-06-10T14:59+0500

2022-06-10T14:59+0500

2022-06-10T15:10+0500

общество

энергетика

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил меры по внедрению возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба главы государства."Узбекистан потребляет электроэнергии и газа на 10 миллиардов долларов в год. Если мы научимся экономить 10 процентов от этой суммы, мы сможем потратить этот миллиард долларов на другие нужды", - подчеркнул президент.По словам главы государства, сейчас население испытывает потребность не менее чем в 2-3 млрд кВт/ч электроэнергии, а в ближайшие пять лет этот спрос вырастет еще на 10 млрд кВт/ч. Поэтому так важно внедрять альтернативные источники энергии.В связи с этим в Узбекистане введут совершенно новую систему поддержки населения и предпринимателей, установивших оборудование, работающее на альтернативных источниках.В частности, жителям и предпринимателям будут выплачивать до 15 млн. сумов в зависимости от мощности установленного солнечного и ветрового электрооборудования и до 2 млн. сумов за водонагревательное оборудование. Либо они смогут получить возможность оплатить оборудование в рассрочку в течение трех лет без процентов.Отвечать за внедрение этой системы будет специальный фонд Минэнерго.Внедрить эту систему планируется через специальный фонд Минэнерго.Напомнил президент об опыте установки солнечных панелей в четырех многоэтажных домах в Янгиабадском и Китабском районах, которые позволяют сэкономить до 100 тыс. кВт/ч электроэнергии в год.Теперь этот опыт власти планируют внедрить этот опыт в строящихся в Навои 26 многоэтажных домах, восьми детских садах, школе и поликлинике в двух жилмассивах "Янги Узбекистан". По прогнозам специалистов, это поможет сэкономить 4 млн кВт/ч электричества или 2 млрд сумов в год.Глава государства поручил хокимам областей рассмотреть возможность устанавливать для уличного освещения программам "Обод кишлок" и "Обод махалля" только оборудования, работающего от альтернативных источников энергии.Устанавливать такое оборудование будут и на объектах социальной инфраструктуры. Так, к концу года власти планируют оснастить солнечными панелями и водонагревателями 2107 детских садов, 1000 школ, свыше 1000 поликлиник и пунктов семейной медицины, 200 санаториев.Между тем, с 2023 года покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счет альтернативных источников энергии обязаны будут:

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энергетика, шавкат мирзиёев, совещание