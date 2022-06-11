https://uz.sputniknews.ru/20220611/vrach-obyasnil-pochemu-opasno-lejat-posle-edy--25228230.html
Врач объяснил, почему опасно лежать после еды
Врач объяснил, почему опасно лежать после еды
Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.
2022-06-11T23:00+0500
2022-06-11T23:00+0500
2022-06-11T23:00+0500
это интересно
еда
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Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко. Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач. Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие. Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе. Читайте также: Проверенный рецепт от отечности ног
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еда
Врач объяснил, почему опасно лежать после еды
Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.
Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.
Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач.
"В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой, – Sputnik) повышается. У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому, то есть к нарушению пищеварения", - объяснила Марченко.
Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.
Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе.
"Главное – не давить на желудок и не подпирать ноги под живот, то есть не сидеть, сгорбившись. Если вы плотно поели, бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно. Они никак не влияют на переваривание пищи", – подытожила Наталья Марченко.