https://uz.sputniknews.ru/20220611/vrach-obyasnil-pochemu-opasno-lejat-posle-edy--25228230.html

Врач объяснил, почему опасно лежать после еды

Врач объяснил, почему опасно лежать после еды

Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.

2022-06-11T23:00+0500

2022-06-11T23:00+0500

2022-06-11T23:00+0500

это интересно

еда

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Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко. Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач. Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие. Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе. Читайте также: Проверенный рецепт от отечности ног

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еда