https://uz.sputniknews.ru/20221205/vrach-obyasnil-pochemu-opasno-lejat-posle-edy--25228230.html

Кому опасно лежать после еды рассказал врач

Кому опасно лежать после еды рассказал врач

Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.

2022-12-05T07:00+0500

2022-12-05T07:00+0500

2022-12-05T07:00+0500

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еда

здоровье

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Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко. Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач. Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие. Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе.

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