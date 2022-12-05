https://uz.sputniknews.ru/20221205/vrach-obyasnil-pochemu-opasno-lejat-posle-edy--25228230.html
Кому опасно лежать после еды рассказал врач
Кому опасно лежать после еды рассказал врач
Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.
2022-12-05T07:00+0500
2022-12-05T07:00+0500
2022-12-05T07:00+0500
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еда
здоровье
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Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко. Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач. Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие. Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе.
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что делать после того как поел после еды как правильно сидеть какое положение принять пищеварение почему опасно лежать мнение врача здоровье пищеварение полезное правильное питание
что делать после того как поел после еды как правильно сидеть какое положение принять пищеварение почему опасно лежать мнение врача здоровье пищеварение полезное правильное питание
Кому опасно лежать после еды рассказал врач
Положение, которое принимает человек после еды, влияет на пищеварение и может быть опасно своими последствиями.
Неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.
Часто после сытного обеда хочется лечь, но в течение полутора часов после приема пищи не стоит этого делать, говорит врач.
"В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой. — Sputnik) повышается. У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому, то есть к нарушению пищеварения", — объяснила Марченко.
Синдром может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.
Чтобы еда не работала против вас, лучше принять вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе.
"Главное – не давить на желудок и не подпирать ноги под живот, то есть не сидеть, сгорбившись. Если вы плотно поели, бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно. Они никак не влияют на переваривание пищи", – подытожила Наталья Марченко.