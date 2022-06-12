https://uz.sputniknews.ru/20220612/proizvoditeli-rapsovogo-masla-udmurtii-vedut-peregovory-s-uzbekistanom-25228974.html
Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном
Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном
В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6.
2022-06-12T10:00+0500
2022-06-12T10:00+0500
2022-06-12T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сарапульский завод растительных масел в Удмуртии запустил производство рапсового масла в промышленных масштабах, что даст возможность аграриям вдвое увеличить площади посева рапса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Бречалова."Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, выходим на большой рынок. Минимальная производственная мощность завода — 15 тыс. тонн масла в год. Она позволит нашим сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса", — написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в перспективе завод обеспечит потребность сельскохозяйственных производительных кооперативов в рапсовом жмыхе — его ежегодно нужно больше 86 тонн.Глава региона напомнил, что именно сарапульское масло показывал на встрече президенту страны в конце мая, рассказывая, как промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения."Наш инвестпроект "Сарапульский завод растительных масел" готовится отправить первую оптовую партию своего масла в Китай. Кроме того, предприятие ведет переговоры с компаниями из разных регионов нашей страны, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, КНР, Ирана, Индии, Марокко", — отметил Бречалов.Он добавил, что власти Удмуртии помогли этому инвестпроекту построить инженерную инфраструктуру, на льготных условиях выделили земельный участок. В эту посевную кампанию предприятие засевает рапсом свои поля в Сарапульском районе и скоро запустит полный производственный цикл.Бречалов показал пользователям соцсети, как выглядит рапсовое масло и отметил, что у него ореховый вкус.Предприятие на своем официальном сайте сообщает, что выпускает нерафинированное пищевое рапсовое масло и экструдированный рапсовый жмых."Продукция не содержит добавок, ГМО, консервантов, трансжиров. В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6 в соотношении от 1:16 до 1:50 на 100 грамм продукта", — говорится в сообщении завода.
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узбекистан, россия, переговоры
Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном
В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Сарапульский завод растительных масел в Удмуртии запустил производство рапсового масла в промышленных масштабах, что даст возможность аграриям вдвое увеличить площади посева рапса, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.
"Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, выходим на большой рынок. Минимальная производственная мощность завода — 15 тыс. тонн масла в год. Она позволит нашим сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса", — написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в перспективе завод обеспечит потребность сельскохозяйственных производительных кооперативов в рапсовом жмыхе — его ежегодно нужно больше 86 тонн.
Глава региона напомнил, что именно сарапульское масло показывал на встрече президенту страны в конце мая, рассказывая, как промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения.
"Наш инвестпроект "Сарапульский завод растительных масел" готовится отправить первую оптовую партию своего масла в Китай. Кроме того, предприятие ведет переговоры с компаниями из разных регионов нашей страны, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, КНР, Ирана, Индии, Марокко", — отметил Бречалов.
Он добавил, что власти Удмуртии помогли этому инвестпроекту построить инженерную инфраструктуру, на льготных условиях выделили земельный участок. В эту посевную кампанию предприятие засевает рапсом свои поля в Сарапульском районе и скоро запустит полный производственный цикл.
Бречалов показал пользователям соцсети, как выглядит рапсовое масло и отметил, что у него ореховый вкус.
Предприятие на своем официальном сайте сообщает, что выпускает нерафинированное пищевое рапсовое масло и экструдированный рапсовый жмых.
"Продукция не содержит добавок, ГМО, консервантов, трансжиров. В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6 в соотношении от 1:16 до 1:50 на 100 грамм продукта", — говорится в сообщении завода.