https://uz.sputniknews.ru/20220612/v-tashkente-otmetili-den-rossii--video-25233367.html

В Ташкенте отметили День России — видео

В Ташкенте отметили День России — видео

В столице Узбекистана с размахом отметили День России. Полный парк зрителей, песни и танцы.

2022-06-12T01:42+0500

2022-06-12T01:42+0500

2022-06-12T01:42+0500

общество

ташкент

день россии

узбекистан

парк

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В ташкентском Central Park отпраздновали День России. Мероприятие посетили жители и гости столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отметили организаторы, было сделано все для того, чтобы этот вечер зрителям заполнился надолго. И, судя по кадрам, гости остались довольны.День России отмечается ежегодно 12 июня и является государственным праздником в Российской Федерации. Он связан с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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ташкент, день россии, узбекистан, парк