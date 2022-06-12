https://uz.sputniknews.ru/20220612/v-tashkente-otmetili-den-rossii--video-25233367.html
В Ташкенте отметили День России — видео
В Ташкенте отметили День России — видео
В столице Узбекистана с размахом отметили День России. Полный парк зрителей, песни и танцы.
2022-06-12T01:42+0500
2022-06-12T01:42+0500
2022-06-12T01:42+0500
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день россии
узбекистан
парк
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В ташкентском Central Park отпраздновали День России. Мероприятие посетили жители и гости столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отметили организаторы, было сделано все для того, чтобы этот вечер зрителям заполнился надолго. И, судя по кадрам, гости остались довольны.День России отмечается ежегодно 12 июня и является государственным праздником в Российской Федерации. Он связан с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, день россии, узбекистан, парк
В Ташкенте отметили День России — видео
В столице Узбекистана с размахом отметили День России. Полный парк зрителей, песни и танцы.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В ташкентском Central Park отпраздновали День России. Мероприятие посетили жители и гости столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Никто не стеснялся, ног не жалели! Очень понравилось! Эмоции зашкаливают!", — поделилась гостья концерта Флора Сагаева.
Как отметили организаторы, было сделано все для того, чтобы этот вечер зрителям заполнился надолго. И, судя по кадрам, гости остались довольны.
День России отмечается ежегодно 12 июня и является государственным праздником в Российской Федерации. Он связан с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.