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Видео: почему России необходимо стать "технологическим островом" - экономист
Видео: почему России необходимо стать "технологическим островом" - экономист
Доктор экономических наук рассказал, как и для чего России необходимо стать технологическим "островом", независимым от Запада. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-12T20:40+0500
2022-06-12T20:40+0500
2022-06-12T20:40+0500
видео
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России строить так называемый "технологический остров". Что это значит и как этого добиться рассказал в интервью Sputnik экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Эксперт рассказал, почему России невыгодно международное разделение труда, когда каждая страна специализируется на каком-то отдельном ряде товаров, а остальное закупает на мировом рынке.Почему Россия должна вернуться в начало 2000-х? Что это означает для производства и как поможет его возродить? Как глобализация и международное разделение труда стали главным оружием США и Запада против суверенных государств? И умерла ли старая модель экономики? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.
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эксперт, экономика, россия, видео
Видео: почему России необходимо стать "технологическим островом" - экономист
Доктор экономических наук рассказал, как и для чего России необходимо стать технологическим "островом", независимым от Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России строить так называемый "технологический остров". Что это значит и как этого добиться рассказал в интервью Sputnik экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Эксперт рассказал, почему России невыгодно международное разделение труда, когда каждая страна специализируется на каком-то отдельном ряде товаров, а остальное закупает на мировом рынке.
"В мире глобализация, и до недавнего времени Россия следовала по этому пути. Сегодня эта система перестала работать, потому что наши "партнеры", которые приглашали нас в это международное разделение труда, стали использовать это самое разделение труда в качестве оружия", - подчеркнул Зубец.
Почему Россия должна вернуться в начало 2000-х? Что это означает для производства и как поможет его возродить? Как глобализация и международное разделение труда стали главным оружием США и Запада против суверенных государств? И умерла ли старая модель экономики? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью
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