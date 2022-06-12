https://uz.sputniknews.ru/20220612/video-pochemu-rossii-neobxodimo-stat-texnologicheskim-ostrovom---ekonomist-25248976.html

Видео: почему России необходимо стать "технологическим островом" - экономист

Видео: почему России необходимо стать "технологическим островом" - экономист

Доктор экономических наук рассказал, как и для чего России необходимо стать технологическим "островом", независимым от Запада. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-12T20:40+0500

2022-06-12T20:40+0500

2022-06-12T20:40+0500

видео

эксперт

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0c/25248819_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_226e9de94f12ed548501b3d7445cd8f7.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России строить так называемый "технологический остров". Что это значит и как этого добиться рассказал в интервью Sputnik экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Эксперт рассказал, почему России невыгодно международное разделение труда, когда каждая страна специализируется на каком-то отдельном ряде товаров, а остальное закупает на мировом рынке.Почему Россия должна вернуться в начало 2000-х? Что это означает для производства и как поможет его возродить? Как глобализация и международное разделение труда стали главным оружием США и Запада против суверенных государств? И умерла ли старая модель экономики? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эксперт, экономика, россия, видео