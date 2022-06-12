https://uz.sputniknews.ru/20220612/xet-trik-shomurodova-pomog-uzbekistanu-razgromit-maldivy---foto-25236976.html

Хет-трик Шомуродова помог Узбекистану разгромить Мальдивы — фото

Хет-трик Шомуродова помог Узбекистану разгромить Мальдивы — фото

По итогам матча сборная республики по футболу стала лидером группы в отборочном раунде Кубка Азии. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-12T11:02+0500

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спорт

узбекистан

футбол

мальдивы

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Разгромной победой узбекистанской сборной завершился очередной матч отборочного раунда Кубка Азии-2023.Во втором туре группы С против Мальдивских островов узбекистанские футболисты победили со счетом 4:0.В матче на Центральном стадионе Намангана Элдор Шомуродов оформил хет-трик: доказал свое превосходство голами на 2-й, 51-й и 80-й минутах.Легионер Остон Урунов, выступающий в настоящее время за российский "Спартак", забил четвертый гол на 86-й минуте.По итогам матча сборная Узбекистана стала лидером группы с 6 очками и 7 забитыми голами. Сборная Таиланда по результатам двух игр также набрала 6 очков, но уступает узбекистанской команде по количеству забитых голов: 7 голов у Узбекистана, 5 – у Тайланда.Две команды, уже обеспечившие себе выход в плей-офф чемпионата, встретятся на последней игре отборочного этапа 14 июня.Читайте также: Юбилейный матч сборной Узбекистана — инфографика

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