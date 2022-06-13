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Обновленный McDonald's: как называются и выглядят рестораны быстрого питания — фото
Обновленный McDonald's: как называются и выглядят рестораны быстрого питания — фото
В России рестораны бывшего питания, работавшие прежде под франшизой McDonald's, открылись под новым названием, с новым логотипом и корпоративными цветами - но почти тем же меню.
2022-06-13T22:00+0500
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фото, кафе, макдоналдс

Обновленный McDonald's: как называются и выглядят рестораны быстрого питания — фото

22:00 13.06.2022
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В России рестораны бывшего питания, работавшие прежде под франшизой McDonald's, открылись под новым названием, с новым логотипом и корпоративными цветам, но почти тем же меню.
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкЗакрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске.
Закрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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Перейти в фотобанк
Закрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПосетители оформляют заказы в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Посетители оформляют заказы в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Посетители оформляют заказы в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПоднос с готовым заказом в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Поднос с готовым заказом в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Поднос с готовым заказом в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкЛюди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске.
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкСотрудница открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Сотрудница открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Сотрудница открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкСотрудники открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Сотрудники открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Сотрудники открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкЛюди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве.
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Перейти в фотобанк
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПриготовление картофеля фри на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Приготовление картофеля фри на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Alexey Filippov
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Перейти в фотобанк
Приготовление картофеля фри на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе "Макдоналдса" будет называться "Вкусно и точка".
Открытие новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка в Москве - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе "Макдоналдса" будет называться "Вкусно и точка".
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкДемонтаж баннера с витрины ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске.
Демонтаж баннера с витрины ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Демонтаж баннера с витрины ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПриготовление чикенбургера на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
Приготовление чикенбургера на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Приготовление чикенбургера на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на фасаде здания на Большой Бронной улице в Москве.
Открытие новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка в Москве - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на фасаде здания на Большой Бронной улице в Москве.
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