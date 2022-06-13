Обновленный McDonald's: как называются и выглядят рестораны быстрого питания — фото

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В России рестораны бывшего питания, работавшие прежде под франшизой McDonald's, открылись под новым названием, с новым логотипом и корпоративными цветам, но почти тем же меню.