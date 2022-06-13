Обновленный McDonald's: как называются и выглядят рестораны быстрого питания — фото

© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкЗакрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске.
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Закрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПосетители оформляют заказы в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Посетители оформляют заказы в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПоднос с готовым заказом в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Поднос с готовым заказом в открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкЛюди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске.
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Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкСотрудница открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Сотрудница открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкСотрудники открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Сотрудники открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкЛюди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Люди в очереди у открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве.
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© Sputnik / Evgeny Odinokov/
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПриготовление картофеля фри на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Приготовление картофеля фри на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе "Макдоналдса" будет называться "Вкусно и точка".
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Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе "Макдоналдса" будет называться "Вкусно и точка".
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкДемонтаж баннера с витрины ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске.
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Демонтаж баннера с витрины ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПриготовление чикенбургера на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
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Приготовление чикенбургера на кухне открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Бронной улице в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на фасаде здания на Большой Бронной улице в Москве.
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" на фасаде здания на Большой Бронной улице в Москве.