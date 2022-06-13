https://uz.sputniknews.ru/20220613/prognoz-pogody-na-100-let-pomojet-uvelichit-urojay-v-uzbekistane-25302755.html

Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане

Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане

Предсказать климат в Узбекистане и повысить урожайность земель позволит новая программа по анализу климатических данных.

2022-06-13T11:01+0500

2022-06-13T11:01+0500

2022-06-14T18:59+0500

общество

высшее образование

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Международный коллектив исследователей НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ разработал сервис, который анализирует материалы с метеостанций за последние 80 лет в автоматизированном режиме. Полученная информация, по мнению специалистов, поможет в работе организациям, которые зависят от климатических условий. В том числе в сфере животноводства, сельского хозяйства и энергетики. Об этом сообщили разработчики.Последствия засухиПо словам ученых Узбекистана, в последние годы климат в стране стал намного суше. Зимы становятся короче, теплее и происходит аридизация – процесс, когда испарений больше, чем осадков. Земля теряет и не восполняет влагу. Все это отрицательно влияет на урожайность, скот и растениеводство."Мы несем огромные риски, планируя посевы культур. Именно поэтому нужны методологии анализа больших климатических данных и их сравнения с другими регионами Большого Алтая", – рассказал биолог Самаркандского государственного университета Мухтор Насыров.Ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали компьютерную программу, которая собирает данные с метеостанций за последние 80 лет и оценивает климатические изменения за пару минут.В режиме тестирования ученые уже выполнили обработку данных по 840 метеостанциям Большого Алтая и Центральной Азии, включая узбекские."В результате работы программного обеспечения мы получаем полный набор данных и оцениваем климатические изменения, в частности, ожидаемое изменение среднегодовой температуры и сумм осадков в расчете на 100 лет", – отметила один из разработчиков программы Елена Понькина.Продукт создан в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и образования России и, по утверждению разработчиков, будет полезен коллегам из стран Азии.Красота против климатаМестность страны очень разнообразна: в республике есть пустыни, равнины, высокие горы и долины рек. Это делает природу края очень живописной и необычной, но, по мнению ученых, усложняет работу для анализа и предсказания климата."Климат Узбекистана характеризуется резко континентальными особенностями: различный ландшафт создает амплитуду колебаний. Предсказание его изменений может дать основу для правильного выбора времени посевов культур и поможет защитить их от возможных заморозков. Уже предварительное знакомство с сервисом дало очень много полезной информации", – объяснил Мухтор Насыров.По словам ученых, с помощью программы можно выполнять аналитику для любой выбранной территории. Нужно только подготовить список метеостанций, по которым нужно сделать выгрузку и обработку данных."Мы продолжаем работу по развитию программы, в частности, разрабатываем ряд специальных процедур по прогнозированию климатических изменений и зонированию территории, например, по степени засушливости климата, что очень актуально для Узбекистана и других стран Центральной Азии", – поделилась планами Елена Понькина.Климат и экономикаУченые считают, что проект затрагивает интересы всего евразийского континента. Погодные условия в одной из стран, влияя на такие крупные сферы, как сельское хозяйство или животноводство, также оставляет след на торговле и экономических отношениях. Например, если урожая будет меньше, на рынке может появиться дефицит и, как следствие, вырастут цены. Кроме того, эти данные помогут в изучении глобального изменения климата."Данные по климату позволяют выйти на темы глобального потепления и углеродного баланса. Работая с данными по метеостанциям Центральной Азии, мы, например, увидели, что в целом общий тренд по потеплению подтверждается, но существуют региональные отличия, которые связаны с местоположением метеостанций. У высокогорных метеостанций – конечно, своя специфика", – объяснил один из разработчиков, доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.По словам создателей, программа также будет применяться в обучении студентов метеорологических, агрономических и географических направлений."Программа будет очень полезной для подготовки кадров по климатологии, агробиотехнологиям, экологии и физики атмосферы", – отметил Мухтор Насыров.В группу разработчиков также вошли студент АлтГУ Кирилл Рупасов и доктор PhD Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Алия Нугуманова.

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