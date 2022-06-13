https://uz.sputniknews.ru/20220613/stala-izvestna-data-vizita-makrona-sholtsa-i-dragi-na-ukrainu-25259423.html

Стала известна дата визита Макрона, Шольца и Драги на Украину

Стала известна дата визита Макрона, Шольца и Драги на Украину

По данным La Stampa, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.

2022-06-13T14:07+0500

2022-06-13T14:07+0500

2022-06-13T14:07+0500

в мире

украина

эммануэль макрон

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22979891_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_fc00e065c117ca2281f1aaf00ca49b8d.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшую итальянскую газету La Stampa.По данным издания, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штанмайеру из-за его тесных связей с Россией в последние годы. Шольц, в свою очередь, назвал произошедшее "довольно заметным событием" и решил в ближайшее время не посещать Незалежную.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Кому стыдно быть европейцем

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, эммануэль макрон, сми