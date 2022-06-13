https://uz.sputniknews.ru/20220613/stala-izvestna-data-vizita-makrona-sholtsa-i-dragi-na-ukrainu-25259423.html
Стала известна дата визита Макрона, Шольца и Драги на Украину
Стала известна дата визита Макрона, Шольца и Драги на Украину
По данным La Stampa, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.
2022-06-13T14:07+0500
2022-06-13T14:07+0500
2022-06-13T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшую итальянскую газету La Stampa.По данным издания, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штанмайеру из-за его тесных связей с Россией в последние годы. Шольц, в свою очередь, назвал произошедшее "довольно заметным событием" и решил в ближайшее время не посещать Незалежную.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Кому стыдно быть европейцем
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украина, эммануэль макрон, сми
Стала известна дата визита Макрона, Шольца и Драги на Украину
По данным La Stampa, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, сообщает РИА Новости
со ссылкой на крупнейшую итальянскую газету La Stampa.
"Есть конкретные планы поездки", — говорится в публикации.
По данным издания, визит пройдет перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штанмайеру из-за его тесных связей с Россией в последние годы. Шольц, в свою очередь, назвал произошедшее "довольно заметным событием" и решил в ближайшее время не посещать Незалежную.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.