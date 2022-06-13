Видео: чем противоречия США — Турция выгодны России — эксперт
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Эксперт по проблемам Ближнего Востока и Кавказа рассказал, какова позиция Реджепа Эрдогана и почему Турции важно сохранить отношения с Россией.
Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в Турции в 2023 году. О позиции Турции в НАТО и отношениях Эрдогана с США в интервью Sputnik на русском рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов
"Позиция Эрдогана на мировой арене такова, что его проблемы, в особенности связанные с Соединенными Штатами Америки, проблемы, которые он сам создал Соединенным Штатам Америки, грозя заблокировать прием в НАТО Швеции и Финляндии, создают ему такой имидж оппортуниста внутри этого альянса. Он выдвигает свои условия, которые должны принять партнеры по НАТО. Примут – не примут, сказать сложно, но готовность принять есть", — считает политолог.
Какие геополитические цели ставит перед собой Эрдоган? В чем причины сложных отношений Турции и США? Почему Россия так важна для Турции? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.