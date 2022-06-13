https://uz.sputniknews.ru/20220613/video-chem-protivorechiya-ssha--turtsiya-vygodny-rossii--ekspert-25268380.html

Видео: чем противоречия США — Турция выгодны России — эксперт

Видео: чем противоречия США — Турция выгодны России — эксперт

Эксперт по проблемам Ближнего Востока и Кавказа рассказал, какова позиция Реджепа Эрдогана и почему Турции важно сохранить отношения с Россией.

2022-06-13T20:30+0500

2022-06-13T20:30+0500

2022-06-13T20:30+0500

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нато

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Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в Турции в 2023 году. О позиции Турции в НАТО и отношениях Эрдогана с США в интервью Sputnik на русском рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав ТарасовКакие геополитические цели ставит перед собой Эрдоган? В чем причины сложных отношений Турции и США? Почему Россия так важна для Турции? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.

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турция, сша, нато, видео