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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220613/vitse-premer-borisov-otsenil-rossiyskoe-voorujenie-ispolzuemoe-na-ukraine-25255336.html
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
Политик сказал, что российское оружие хорошо работает в спецоперации на Украине.
2022-06-13T10:31+0500
2022-06-13T10:31+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
донбасс
оружие
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.По словам политика, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих военных. Политик отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, что позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.Борисов предположил, что в будущем более широко будут применять роботизированные средства: авиационные, наземные, морские, надводные и подводные.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
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россия, украина, донбасс, оружие

Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине

10:31 13.06.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Политик сказал, что российское оружие хорошо работает в спецоперации на Украине.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.
"Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении (этими образцами вооружения. — Прим. ред.) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — рассказал Борисов.
По словам политика, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих военных. Политик отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, что позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.
Борисов предположил, что в будущем более широко будут применять роботизированные средства: авиационные, наземные, морские, надводные и подводные.
"Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил Борисов.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте также: Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
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