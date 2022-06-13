https://uz.sputniknews.ru/20220613/vsu-obstrelyali-rynok-v-donetske-est-jertvy---video-25267508.html
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы — видео
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы — видео
В результате обстрела погибла женщина с ребенком, есть обожженные и раненые.
2022-06-13T18:31+0500
2022-06-13T18:31+0500
2022-06-13T19:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
обстрел
жертвы
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли людный Майский рынок в Буденовском районе в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, в результате разрывов снарядов погибли женщина и ребенок. Точное число пострадавших пока неизвестно: после взрыва вспыхнул пожар, на месте которого могло быть несколько человек.Позже региональный штаб обороны ДНР сообщил, что в результате стрельбы три человека были убиты и еще четверо ранены.В 00:09 украинские силовики выпустили три 155-мм снаряда по Буденновскому району Донецка, а спустя десять минут еще четыре таких снаряда по Куйбышевскому району, сообщает штаб КНР. В 12.32 Куйбышевская область выпустила пять ракет из системы массового обстрела "Град" и в 12.50 еще восемь ракет.Читайте также: Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
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днр, обстрел, жертвы
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы — видео
18:31 13.06.2022 (обновлено: 19:35 13.06.2022)
В результате обстрела погибла женщина с ребенком, есть обожженные и раненые.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Вооруженные силы Украины обстреляли людный Майский рынок в Буденовском районе в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, в результате разрывов снарядов погибли женщина и ребенок. Точное число пострадавших пока неизвестно: после взрыва вспыхнул пожар, на месте которого могло быть несколько человек.
"Погибшие за спиной – женщина с ребенком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много – осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там", — сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Позже региональный штаб обороны ДНР сообщил, что в результате стрельбы три человека были убиты и еще четверо ранены.
В 00:09 украинские силовики выпустили три 155-мм снаряда по Буденновскому району Донецка, а спустя десять минут еще четыре таких снаряда по Куйбышевскому району, сообщает штаб КНР. В 12.32 Куйбышевская область выпустила пять ракет из системы массового обстрела "Град" и в 12.50 еще восемь ракет.