https://uz.sputniknews.ru/20220613/vsu-obstrelyali-rynok-v-donetske-est-jertvy---video-25267508.html

ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы — видео

ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы — видео

В результате обстрела погибла женщина с ребенком, есть обожженные и раненые.

2022-06-13T18:31+0500

2022-06-13T18:31+0500

2022-06-13T19:35+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

обстрел

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0d/25263064_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_4f7f4f60ef21618e3f34c89fcafcbe2e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли людный Майский рынок в Буденовском районе в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, в результате разрывов снарядов погибли женщина и ребенок. Точное число пострадавших пока неизвестно: после взрыва вспыхнул пожар, на месте которого могло быть несколько человек.Позже региональный штаб обороны ДНР сообщил, что в результате стрельбы три человека были убиты и еще четверо ранены.В 00:09 украинские силовики выпустили три 155-мм снаряда по Буденновскому району Донецка, а спустя десять минут еще четыре таких снаряда по Куйбышевскому району, сообщает штаб КНР. В 12.32 Куйбышевская область выпустила пять ракет из системы массового обстрела "Град" и в 12.50 еще восемь ракет.Читайте также: Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, обстрел, жертвы