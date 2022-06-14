https://uz.sputniknews.ru/20220614/blyudo-pokorivshee-tashkent-retsept-nastoyaschey-alatskoy-samsy-24129888.html
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
В последнее время такая самса стала одним из самых популярных блюд в Ташкенте. Предлагаем вам правильный рецепт настоящей узбекской самсы из Алатского района Бухарской области.
2022-06-14T07:00+0500
2022-06-14T07:00+0500
2022-06-14T07:00+0500
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рецепт
самса
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Алатская самса (узб. — олот сомса) покорила сердца жителей Ташкента и Ташкентской области. В отличие от традиционной алатскую самсу готовят из пресного теста. Она придется по вкусу и вегетарианцам, если мясную начинку заменить на зелень и овощи.ИнгредиентыДля теста:Для начинки:ПриготовлениеЗамесите мягкое эластичное тесто на бульоне или воде. Пока тесто отдыхает (минимум 30 минут), приготовьте начинку: смешайте мелко нарезанное мясо или фарш, лук и специи по желанию.Тесто разделите на кусочки по 30 г, раскатайте толщиной примерно 1-2 мм. Разложите начинку, сверху положите небольшой кусочек помидора.Сформируйте самсу в виде конверта. Смазывать алатскую самсу нужно только водой.Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут до золотисто-коричневого цвета.Подавайте с соусом из помидоров c чесноком и зеленью, преимущественно с кинзой. Помидоры можно заменить томатной пастой и добавить специи по желанию.Читайте также:Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
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рецепт, самса
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
В последнее время такая самса стала одним из самых популярных блюд в Ташкенте. Предлагаем вам правильный рецепт настоящей узбекской самсы из Алатского района Бухарской области.
Алатская самса (узб. — олот сомса) покорила сердца жителей Ташкента и Ташкентской области. В отличие от традиционной алатскую самсу готовят из пресного теста. Она придется по вкусу и вегетарианцам, если мясную начинку заменить на зелень и овощи.
Ингредиенты
бульон или вода – 200 мл;
говядина или фарш — 200 г;
специи по желанию. Обычно используют молотую зиру и черный молотый перец;
Приготовление
Замесите мягкое эластичное тесто на бульоне или воде. Пока тесто отдыхает (минимум 30 минут), приготовьте начинку: смешайте мелко нарезанное мясо или фарш, лук и специи по желанию.
Тесто разделите на кусочки по 30 г, раскатайте толщиной примерно 1-2 мм. Разложите начинку, сверху положите небольшой кусочек помидора.
Сформируйте самсу в виде конверта. Смазывать алатскую самсу нужно только водой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут до золотисто-коричневого цвета.
Подавайте с соусом из помидоров c чесноком и зеленью, преимущественно с кинзой. Помидоры можно заменить томатной пастой и добавить специи по желанию.