https://uz.sputniknews.ru/20230121/blyudo-pokorivshee-tashkent-retsept-nastoyaschey-alatskoy-samsy-24129888.html
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
В последнее время такая самса стала одним из самых популярных блюд в Ташкенте. Предлагаем вам правильный рецепт настоящей узбекской самсы из Алатского района Бухарской области.
2023-01-21T08:00+0500
2023-01-21T08:00+0500
2023-01-21T08:00+0500
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рецепт
самса
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Алатская самса (узб. — олот сомса) покорила сердца жителей Ташкента и Ташкентской области. В отличие от традиционной алатскую самсу готовят из пресного теста. Она придется по вкусу и вегетарианцам, если мясную начинку заменить на зелень и овощи.ИнгредиентыДля теста:Для начинки:ПриготовлениеЗамесите мягкое эластичное тесто на бульоне или воде. Пока тесто отдыхает (минимум 30 минут), приготовьте начинку: смешайте мелко нарезанное мясо или фарш, лук и специи по желанию.Тесто разделите на кусочки по 30 г, раскатайте толщиной примерно 1-2 мм. Разложите начинку, сверху положите небольшой кусочек помидора.Сформируйте самсу в виде конверта. Смазывать алатскую самсу нужно только водой.Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут до золотисто-коричневого цвета.Подавайте с соусом из помидоров c чесноком и зеленью, преимущественно с кинзой. Помидоры можно заменить томатной пастой и добавить специи по желанию.
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алатская самса олот сомса бухарская область рецепт настоящий проверенный простой вкусный выпечка говядина фарш помидоры
алатская самса олот сомса бухарская область рецепт настоящий проверенный простой вкусный выпечка говядина фарш помидоры
Королева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
В последнее время такая самса стала одним из самых популярных блюд в Ташкенте. Предлагаем вам правильный рецепт настоящей узбекской самсы из Алатского района Бухарской области.
Алатская самса (узб. — олот сомса) покорила сердца жителей Ташкента и Ташкентской области. В отличие от традиционной алатскую самсу готовят из пресного теста. Она придется по вкусу и вегетарианцам, если мясную начинку заменить на зелень и овощи.
Ингредиенты
бульон или вода – 200 мл;
говядина или фарш — 200 г;
специи по желанию. Обычно используют молотую зиру и черный молотый перец;
Приготовление
Замесите мягкое эластичное тесто на бульоне или воде. Пока тесто отдыхает (минимум 30 минут), приготовьте начинку: смешайте мелко нарезанное мясо или фарш, лук и специи по желанию.
Тесто разделите на кусочки по 30 г, раскатайте толщиной примерно 1-2 мм. Разложите начинку, сверху положите небольшой кусочек помидора.
Сформируйте самсу в виде конверта. Смазывать алатскую самсу нужно только водой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220 градусов 25-30 минут до золотисто-коричневого цвета.
Подавайте с соусом из помидоров c чесноком и зеленью, преимущественно с кинзой. Помидоры можно заменить томатной пастой и добавить специи по желанию.