https://uz.sputniknews.ru/20220614/investirovat-v-malye-promzony-stanet-legche--ukaz-25285946.html
Инвестировать в малые промзоны станет легче — указ
Инвестировать в малые промзоны станет легче — указ
В Узбекистане упрощается порядок проведения электронных торгов, а также экспертизы проектов. По мнению властей, это должно стимулировать привлечение инвестиций.
2022-06-14T15:20+0500
2022-06-14T15:20+0500
2022-06-14T15:20+0500
экономика
узбекистан
торги
экспертиза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/990/57/9905762_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_120574913637d467422be70caf9dc02e.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок деятельности специальных экономических и промышленных зон.Они утверждены указом президента "О дополнительных мерах повышения эффективности деятельности специальных экономических, малых промышленных, молодежных промышленных и предпринимательских зон".Согласно документу на единые дирекции по управлению малыми промзонами возлагаются дополнительные задачи. Они касаются развития молодежных зон и выставления земель и зданий на электронный онлайн-аукцион.Упраздняются административные советы промзон. Отменяется требование получения заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" по бизнес- планам или ТЭО инвестиционных проектов на территории СЭЗ.С 1 июля устанавливается новый порядок, в соответствии с которым:Документ принят для упрощения деятельности промышленных зон, а также улучшения условий для привлечения инвестиций.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/990/57/9905762_70:0:1129:794_1920x0_80_0_0_1a339799651878ee909b484a141555bf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, торги, экспертиза
Инвестировать в малые промзоны станет легче — указ
В Узбекистане упрощается порядок проведения электронных торгов, а также экспертизы проектов. По мнению властей, это должно стимулировать привлечение инвестиций.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок деятельности специальных экономических и промышленных зон.
Они утверждены
указом президента "О дополнительных мерах повышения эффективности деятельности специальных экономических, малых промышленных, молодежных промышленных и предпринимательских зон".
Согласно документу на единые дирекции по управлению малыми промзонами возлагаются дополнительные задачи. Они касаются развития молодежных зон и выставления земель и зданий на электронный онлайн-аукцион.
Упраздняются административные советы промзон. Отменяется требование получения заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" по бизнес- планам или ТЭО инвестиционных проектов на территории СЭЗ.
С 1 июля устанавливается новый порядок, в соответствии с которым:
решения о размещении инвестиционных проектов на территории промзон принимаются дирекциями СЭЗ и едиными дирекциями в течение 10 рабочих дней;
торги по передаче в аренду земельных площадей считаются состоявшимися даже при одном участнике;
право на аренду земельных участков может быть передано в залог при получении кредитов;
при передаче в аренду земельных площадей и зданий через электронный онлайн-аукцион платежи осуществляются в рассрочку в течение двенадцати месяцев по стартовой цене;
обращения участников СЭЗ для применения таможенных льгот на импорт утверждаются в течение семи рабочих дней.
Документ принят для упрощения деятельности промышленных зон, а также улучшения условий для привлечения инвестиций.