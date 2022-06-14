https://uz.sputniknews.ru/20220614/investirovat-v-malye-promzony-stanet-legche--ukaz-25285946.html

Инвестировать в малые промзоны станет легче — указ

Инвестировать в малые промзоны станет легче — указ

В Узбекистане упрощается порядок проведения электронных торгов, а также экспертизы проектов. По мнению властей, это должно стимулировать привлечение инвестиций.

2022-06-14T15:20+0500

2022-06-14T15:20+0500

2022-06-14T15:20+0500

экономика

узбекистан

торги

экспертиза

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок деятельности специальных экономических и промышленных зон.Они утверждены указом президента "О дополнительных мерах повышения эффективности деятельности специальных экономических, малых промышленных, молодежных промышленных и предпринимательских зон".Согласно документу на единые дирекции по управлению малыми промзонами возлагаются дополнительные задачи. Они касаются развития молодежных зон и выставления земель и зданий на электронный онлайн-аукцион.Упраздняются административные советы промзон. Отменяется требование получения заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" по бизнес- планам или ТЭО инвестиционных проектов на территории СЭЗ.С 1 июля устанавливается новый порядок, в соответствии с которым:Документ принят для упрощения деятельности промышленных зон, а также улучшения условий для привлечения инвестиций.

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узбекистан, торги, экспертиза