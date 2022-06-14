https://uz.sputniknews.ru/20220614/kak-fukuyama-stal-poleznym-idiotom-putina-25288792.html

Как Фукуяма стал "полезным идиотом Путина"

Как Фукуяма стал "полезным идиотом Путина"

Удивительные дискуссии идут на Западе — там спорят с призывом Макрона не унижать Россию. Дело тут не в том, что нелепа сама постановка вопроса — нынешний Запад в принципе не может унизить нашу страну.

2022-06-14T15:42+0500

2022-06-14T15:42+0500

2022-06-14T15:42+0500

колумнисты

владимир путин

россия

эммануэль макрон

запад

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Потому что унизить можно только того, кто от вас зависит (и с кем у вас если не общие ценности, то хотя бы одна система координат), но ничего подобного про отношения в паре Запад и Россия сказать нельзя. Нет, отповедь Макрону — а последней возразила ему Хиллари Клинтон, заявившая, что это уже "пройденный этап", — показательна тем, что возражающие ему люди живут в какой-то параллельной вселенной, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.В которой перед ними вообще не стоит вопрос о том, возможно ли победить Россию, ведь они уверены, что она проиграет или даже уже проиграла, и им важно только то, в какой степени ее победить, насколько сильно нужно сделать ей больно. И рассуждают об этом не только политики, но и властители дум наподобие американского философа Фрэнсиса Фукуямы. Его последнее интервью для WELT — просто образец нагромождения подобных утверждений.Для человека, прославившегося в 1989-м пророчеством о конце истории и наступлении эры победного шествия либеральной демократии (то есть буквально — все народы мира теперь пойдут стройными рядами по западным стопам навстречу светлому будущему единого человечества), делать очередные спекулятивные и обреченные на провал заявления, вещь, оказывается, привычная. И сейчас Фукуяма — которого, кстати, очень любят в Киеве и даже недавно включили в качестве консультанта в Национальный совет по восстановлению Украины, — отливает в граните установочные формулировки.Первую из них, правда, он выдал еще в марте, вскоре после начала спецоперации. Тогда профессор заявил:"На карту на Украине поставлено существование широкого либерально-демократического порядка. Это борьба не только за эту страну, Украину. На самом деле это попытка повернуть вспять всю экспансию царства либеральной демократии, имевшую место после 1991 года и распада бывшего Советского Союза".То есть провал триумфа либерализма, который до этого признавал и сам Фукуяма, теперь уже как бы и не провал, и не свершившийся факт. Это просто русские пытаются отменить "неизбежное", повернуть время вспять и им нужно дать бой, победить и вернуть человечество на правильную дорогу истории. К началу июня Фукуяма уже убедился в том, что все идет замечательно, Россия практически повержена и наступает (точнее, возвращается) новый мировой порядок:"Да, этот новый порядок именно сейчас обретает свои черты. Это результат многолетней борьбы лагеря демократических государств Запада против авторитарных режимов, например России и Китая. Эта война венчает собою данный процесс. Россия идет курсом к поражению, после того как случился уже ряд поражений на поле боя, и будет теперь изгнана из Донбасса украинской армией. Это катастрофический провал Путина. Он оказался лузером. И не только в войне. Речь идет о полном политическом провале.НАТО, вероятно, прирастет Швецией и Финляндией. Уже давно Запад не был столь единым. Германия пересмотрела свою восточную политику последних 40 лет и поставляет Украине тяжелое вооружение. США снова заявили о своей ведущей роли в мире, которую было утратили при Трампе. Запад оказывает массированную помощь подвергшейся нападению Украине. <...> России будет очень тяжело выбраться из этой пропасти, в которую она сама рухнула. Она будет исключена из международного миропорядка, как Северная Корея".Если вам кажется, что оптимизм Фукуямы как-то уж совсем оторван от реальности, то вы просто не понимаете, на чем он основан. А у профессора есть целостное представление о президенте России:"Путин правит единолично, без каких-либо ограничений, к тому же он отрезан от информации и экспертных советов. Он живет в мире собственных бредовых представлений. И Украина этому пример. Все, что он нарисовал себе на этот счет, неправильно, но он прочно держится за эти иллюзии, потому что создал господство одного человека. Кроме того, у него однозначно проблемы с психикой. Это параноидальная личность. Он никого не слушает и руководствуется фантазиями. Впрочем, это обычная угроза для любой авторитарной страны".Ну конечно, это же как раз то, о чем уже много лет твердят наши "борцы с режимом", ныне в своей массе "отъехавшие": Путин просто диктатор-параноик. В ходе многочисленных поездок в Киев в последние годы Фукуяме, наверняка, много рассказывали об этом его украинские друзья и наши "политэмигранты". Как же не верить таким информированным людям, к тому же твоим единомышленникам по поводу "торжества либерализма"?Проблема только в том, что подобное "взаимопонимание" не имеет ничего общего с наукой — которую, как нас уверяют, представляет Фукуяма. Поверить в то, что Путин "напал на Украину" потому, что он "параноик, отрезанный от информации", — это очень академический подход. А вся эта история России, история ее отношений с Западом, да и вообще современные геополитические процессы и тенденции — это все наносное, этим пускай желтая пресса балуется, профессору Стэнфорда не с руки подобным заниматься.А нам какое дело до Фукуямы и его очередного пророчества? Но тут интересны два момента.Во-первых, превращение профессора, провозглашенного Западом оракулом и влиятельнейшим философом, в банального пропагандиста, к тому же плохо владеющего материалом и не чувствующего ход истории. И несмотря на все это — и это во-вторых — Фукуяма продолжает оставаться для Запада авторитетом и мыслителем, у которого есть ответы на важные вопросы. То есть слепой ведет слепых -— увы, это именно так. Сорос, Фукуяма и прочие гуру глобализации по-прежнему востребованны — и даже не столько публикой, сколько теми, кто определяет дискурс, теми, кто формирует повестку для Запада.И это одновременно очень плохой и очень хороший признак. Плохой, потому что показывает степень слабой адекватности управленческого и интеллектуального центра принятия решений атлантического мира. Силы — и огромные — еще есть, но ума уже явно не хватает. В ситуации повышенной конфликтности и тревожности это сочетание не понижает, а повышает риски перерастания конфронтационного сценария в конфликтный.Хороший же признак состоит в том, что плохое понимание России, наших реалий и наших целей, как и ставка на наше поражение, работает в целом на нас. Поэтому настоящие "полезные идиоты Путина" (как на Западе любят называть сторонников честного диалога с Россией) это, конечно, никакие не Шредер с Берлускони, а Сорос и Фукуямой.Читайте также:

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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владимир путин, россия, эммануэль макрон, запад