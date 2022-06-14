https://uz.sputniknews.ru/20220614/na-raskopkax-pamyati-kakim-byl-edvard-rtveladze--video-25303866.html

На раскопках памяти: каким был Эдвард Ртвеладзе — видео

На раскопках памяти: каким был Эдвард Ртвеладзе — видео

В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана завершилась археологическая выставка памяти Эдварда Ртвеладзе.

2022-06-14T21:11+0500

2022-06-14T21:11+0500

2022-06-14T21:11+0500

видео

узбекистан

академия художеств узбекистана

выставка

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Известный археолог, ученый, академик. Его не стало в феврале этого года в возрасте 79 лет.Всю свою жизнь он посвятил посвятил науке и исследованиям. И всячески избегал всего, что могло отвлечь его от этого дела.Председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, с которым в последние годы своей жизни тесно сотрудничал академик в рамках проекта “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, вспоминает:На выставке, прошедшей в Ташкенте, можно было увидеть не только найденные во время раскопок уникальные артефакты, научные труды, но и личные вещи Ртвеладзе.Подробнее обо всем этом – в нашем видео.

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узбекистан, академия художеств узбекистана, выставка, видео