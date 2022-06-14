https://uz.sputniknews.ru/20220614/na-raskopkax-pamyati-kakim-byl-edvard-rtveladze--video-25303866.html
На раскопках памяти: каким был Эдвард Ртвеладзе — видео
На раскопках памяти: каким был Эдвард Ртвеладзе — видео
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана завершилась археологическая выставка памяти Эдварда Ртвеладзе.
2022-06-14T21:11+0500
2022-06-14T21:11+0500
2022-06-14T21:11+0500
видео
узбекистан
академия художеств узбекистана
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25301137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d17ad9971623a1baecfb359a41af087c.jpg
Известный археолог, ученый, академик. Его не стало в феврале этого года в возрасте 79 лет.Всю свою жизнь он посвятил посвятил науке и исследованиям. И всячески избегал всего, что могло отвлечь его от этого дела.Председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, с которым в последние годы своей жизни тесно сотрудничал академик в рамках проекта “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, вспоминает:На выставке, прошедшей в Ташкенте, можно было увидеть не только найденные во время раскопок уникальные артефакты, научные труды, но и личные вещи Ртвеладзе.Подробнее обо всем этом – в нашем видео.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25301137_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d4aed82fd89526acc117bebcd2152e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, академия художеств узбекистана, выставка, видео
На раскопках памяти: каким был Эдвард Ртвеладзе — видео
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана завершилась археологическая выставка памяти Эдварда Ртвеладзе.
Известный археолог, ученый, академик. Его не стало в феврале этого года в возрасте 79 лет.
Всю свою жизнь он посвятил посвятил науке и исследованиям. И всячески избегал всего, что могло отвлечь его от этого дела.
Председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, с которым в последние годы своей жизни тесно сотрудничал академик в рамках проекта “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, вспоминает:
“Он жил как суфий. Помню, у него были еще с советских времен стулья из “Совпластитала”. Мы решили поменять их, привезли новые комфортные стулья, дачные, хорошие. Он, конечно, с благодарностью их принял. И каково же было мое удивление, когда через какое-то время я увидел, что у него стоят те же стулья из “Совпластитала”.
На выставке, прошедшей в Ташкенте, можно было увидеть не только найденные во время раскопок уникальные артефакты, научные труды, но и личные вещи Ртвеладзе.
Подробнее обо всем этом – в нашем видео.