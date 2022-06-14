https://uz.sputniknews.ru/20220614/nazar-eshonkul-otmechaet-yubiley-25301310.html

Назар Эшонкул отмечает юбилей

Назар Эшонкул отмечает юбилей

В мероприятии приняли участие Союз писателей, поклонники и студенты.

2022-06-14T19:48+0500

2022-06-14T19:48+0500

2022-06-14T19:48+0500

общество

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ташкент

образование в узбекистане

узбекская литература

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистанский писатель и переводчик Назар Эшонкул отмечает шестидесятилетие. По этому случаю 14 июня состоялся специальный литературный вечер в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Об этом сообщает телеканал "Новости 24". На мероприятии прозвучали отрывки из произведений писателя.Назар Эшонкул родился 15 июня 1962 года в Узбекистане. За время своего творчества он стал автором более 30 произведений. Самые известные из них: "Люди войны" (1989), "Человек, ведущий обезьяну" (2002), "Ветер неуловим" (2004), "Старая песня" (2006), "Запах мяты" (2008), "Цветы персиковые" (2012), "Гороглы" (2018).После окончания факультета журналистики Ташкентского государственного университета работал в Союзе писателей Узбекистана, затем - в редакции журнала "Жахон адабиёти" ("Иностранная литература"), на телевидении. Был назначен заместителем директора и главным редактором "Узбектелефильма".Эшонкул считается одним из наиболее ярких современных представителей узбекской литературы. Творчество писателя пользуется популярностью как на родине, так и за ее пределами.В 2020 году стало известно, что Эшонкул стал автором сценария сериала "Джалолиддин Мангуберди", съемки которого состоялись в Турции по заказу Министерства культуры Узбекистана.

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узбекистан, ташкент, образование в узбекистане, узбекская литература