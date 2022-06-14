https://uz.sputniknews.ru/20220614/putin-priedet-osenyu-v-samarkand-25305370.html
Путин приедет осенью в Самарканд
Путин приедет осенью в Самарканд
Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в сентябре в Узбекистане. О графике российского лидера рассказал его помощник.
2022-06-14T21:29+0500
2022-06-14T21:29+0500
2022-06-14T21:29+0500
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шос
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит осенью Узбекистан.Об этом сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пишет РИА Новости. По его словам, в графике российского лидера на осень запланировано много мероприятий. Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.
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владимир путин, самарканд, шос, узбекистан
Путин приедет осенью в Самарканд
Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в сентябре в Узбекистане. О графике российского лидера рассказал его помощник.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит осенью Узбекистан.
Об этом сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пишет РИА Новости
. По его словам, в графике российского лидера на осень запланировано много мероприятий.
"На осень много мероприятий планируется. Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", — рассказал Ушаков.
Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.