Секреты хорошего сна

"Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку", — объяснила Племянникова.