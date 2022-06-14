Секреты хорошего сна
Сомнолог рассказала, что нужно делать, чтобы выспаться.
Перед сном необходимо выполнить ряд условий, считает сомнолог Екатерина Племянникова. Об этом сообщает Ura.ru.
Для хорошего сна необходимо соблюдать правила. В них входят режим сна, прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание, исключение гаджетов и поздних приёмов пищи.
"Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку", — объяснила Племянникова.
Также сомнолог отметила, что для освещения комнаты перед сном рекомендуется выбирать устройства с желтым спектром. Лампа с желтым светом поможет нервной системе скорее расслабиться.