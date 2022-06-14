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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220614/sekrety-xoroshego-sna--25305177.html
Секреты хорошего сна
Секреты хорошего сна
Сомнолог рассказала, что нужно делать, чтобы выспаться.
2022-06-14T23:00+0500
2022-06-14T23:00+0500
это интересно
сон
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Перед сном необходимо выполнить ряд условий, считает сомнолог Екатерина Племянникова. Об этом сообщает Ura.ru.Для хорошего сна необходимо соблюдать правила. В них входят режим сна, прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание, исключение гаджетов и поздних приёмов пищи.Также сомнолог отметила, что для освещения комнаты перед сном рекомендуется выбирать устройства с желтым спектром. Лампа с желтым светом поможет нервной системе скорее расслабиться.
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сон

Секреты хорошего сна

23:00 14.06.2022
© Depositphotos / Sementsova321Девушка во время дневного сна
Девушка во время дневного сна - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / Sementsova321
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Сомнолог рассказала, что нужно делать, чтобы выспаться.
Перед сном необходимо выполнить ряд условий, считает сомнолог Екатерина Племянникова. Об этом сообщает Ura.ru.
Для хорошего сна необходимо соблюдать правила. В них входят режим сна, прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание, исключение гаджетов и поздних приёмов пищи.
"Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку", — объяснила Племянникова.
Также сомнолог отметила, что для освещения комнаты перед сном рекомендуется выбирать устройства с желтым спектром. Лампа с желтым светом поможет нервной системе скорее расслабиться.
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