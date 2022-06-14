https://uz.sputniknews.ru/20220614/utechka-vody-proizoshla-v-vodoxranilische-v-namangane-25303331.html
Утечка воды произошла в водохранилище в Намангане
Утечка воды произошла в водохранилище в Намангане
В Намангане устранили утечку в водохранилище. В МЧС заверили, что опасений за прочность дамбы нет, населению ничего не угрожает.
2022-06-14T20:31+0500
2022-06-14T20:31+0500
2022-06-14T20:31+0500
происшествия
вода
наманган
мчс
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники Наманганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружили утечку воды из водохранилища Эртикон в Касансайском районе.Проведенное обследование выявило утечку из двух наземных участков объемами 5 и 10 литров в секунду. По данным ведомства, началась она накануне, примерно с 19.00.Однако специалисты не видят опасений относительно прочности железобетонной дамбы. Безопасности граждан ничего не угрожает, отмечает МЧС.Для устранения проблемы произведен аварийный сброс воды из водохранилища по каналам Калбува и Муса Арик. Проблему удалось устранить, говорится в сообщении.За обстановкой на водохранилище следит созданный круглосуточный наблюдательный пост. Он же ведёт контроль за проводимыми здесь работами.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вода, наманган, мчс
Утечка воды произошла в водохранилище в Намангане
В Намангане устранили утечку в водохранилище. В МЧС заверили, что опасений за прочность дамбы нет, населению ничего не угрожает.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники Наманганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружили утечку воды из водохранилища Эртикон в Касансайском районе.
Проведенное обследование выявило утечку из двух наземных участков объемами 5 и 10 литров в секунду. По данным
ведомства, началась она накануне, примерно с 19.00.
Однако специалисты не видят опасений относительно прочности железобетонной дамбы. Безопасности граждан ничего не угрожает, отмечает МЧС.
Для устранения проблемы произведен аварийный сброс воды из водохранилища по каналам Калбува и Муса Арик. Проблему удалось устранить, говорится в сообщении.
За обстановкой на водохранилище следит созданный круглосуточный наблюдательный пост. Он же ведёт контроль за проводимыми здесь работами.