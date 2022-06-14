https://uz.sputniknews.ru/20220614/utechka-vody-proizoshla-v-vodoxranilische-v-namangane-25303331.html

Утечка воды произошла в водохранилище в Намангане

Утечка воды произошла в водохранилище в Намангане

В Намангане устранили утечку в водохранилище. В МЧС заверили, что опасений за прочность дамбы нет, населению ничего не угрожает.

2022-06-14T20:31+0500

2022-06-14T20:31+0500

2022-06-14T20:31+0500

происшествия

вода

наманган

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25303124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ab59353fe7efa44e56281628e5efab8.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники Наманганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружили утечку воды из водохранилища Эртикон в Касансайском районе.Проведенное обследование выявило утечку из двух наземных участков объемами 5 и 10 литров в секунду. По данным ведомства, началась она накануне, примерно с 19.00.Однако специалисты не видят опасений относительно прочности железобетонной дамбы. Безопасности граждан ничего не угрожает, отмечает МЧС.Для устранения проблемы произведен аварийный сброс воды из водохранилища по каналам Калбува и Муса Арик. Проблему удалось устранить, говорится в сообщении.За обстановкой на водохранилище следит созданный круглосуточный наблюдательный пост. Он же ведёт контроль за проводимыми здесь работами.

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вода, наманган, мчс