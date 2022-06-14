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https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-kakom-vozraste-uzbekistantsy-vstupayut-v-brak-25296190.html
В каком возрасте узбекистанцы вступают в брак
В каком возрасте узбекистанцы вступают в брак
Около 20 тысяч девушек до 20 лет вышли замуж с начала года. Парни этого возраста не спешат связывать себя узами брака.
2022-06-14T17:04+0500
2022-06-14T17:04+0500
общество
брак
девушки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Госкомстат опубликовал предварительную статистику браков в стране. По ней можно увидеть, в каком возрасте узбекистанцы предпочитают вступать в брак.Так, по состоянию на 1 мая 2022 года в республике вышли замуж 19 тысяч 976 девушек в возрасте до 20 лет. При этом парни этой возрастной категории не спешат обременять себя узами брака. Таких, кто все же решился, всего 702 человека.Наиболее подходящий для создания семьи возраст узбекистанцы считают от 20 до 30 лет. На эту возрастную группу приходится наибольшее количество зарегистрированных браков: 42 тысячи 543 женщины, 55 тысяч 984 мужчин.Далее ситуация распределилась следующим образом:Граждане Узбекистана могут вступать в брак с 18 лет. Однако в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района или города по месту регистрации брака может по просьбе брачующихся снизить возраст, но не более чем на год.
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брак, девушки, узбекистан

В каком возрасте узбекистанцы вступают в брак

17:04 14.06.2022
© Sputnik / AlexTikhomirovСвадебные кольца
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Около 20 тысяч девушек в Узбекистане до 20 лет вышли замуж с начала года. Парни этого возраста не спешат связывать себя узами брака.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Госкомстат опубликовал предварительную статистику браков в стране. По ней можно увидеть, в каком возрасте узбекистанцы предпочитают вступать в брак.
Так, по состоянию на 1 мая 2022 года в республике вышли замуж 19 тысяч 976 девушек в возрасте до 20 лет. При этом парни этой возрастной категории не спешат обременять себя узами брака. Таких, кто все же решился, всего 702 человека.
Наиболее подходящий для создания семьи возраст узбекистанцы считают от 20 до 30 лет. На эту возрастную группу приходится наибольшее количество зарегистрированных браков: 42 тысячи 543 женщины, 55 тысяч 984 мужчин.
Далее ситуация распределилась следующим образом:
от 31 до 40 лет: женщины – 7264, мужчины – 10014;
от 41 до 50 лет: женщины – 1605, мужчины – 3085;
от 51 года и старше: женщины – 485, мужчины – 2088.
Граждане Узбекистана могут вступать в брак с 18 лет. Однако в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района или города по месту регистрации брака может по просьбе брачующихся снизить возраст, но не более чем на год.
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