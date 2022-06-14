https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-mchs-rasskazali-kak-obezopasit-sebya-ot-pojara-letom-25290148.html

В МЧС рассказали, как обезопасить себя от пожара летом

В МЧС рассказали, как обезопасить себя от пожара летом

В МЧС Узбекистана рассказали об основных причинах пожаров, происходящих в летнее время в стране, и какие нужны меры предосторожности, чтобы обезопасить себя.

2022-06-14T16:22+0500

2022-06-14T16:22+0500

2022-06-14T16:22+0500

общество

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. За пять месяцев текущего года в республике произошло 3449 пожаров, 82 человека получили ранения, 48 погибли. Такие цифры привел на брифинге начальник главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Улмас Музаффаров.При этом, по его словам, 981 из них пришелся на период мая и первую декаду июня.Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в ведомстве советуют соблюдать правила техники безопасности. В частности, не подключать мощные электроприборы к одной розетке с другими. Это может вызвать перегрев и, как следствие, — короткое замыкание. Для них надо использовать отдельную точку питания, без использования удлинителя.Установку кондиционеров следует доверять профессионалам, которые сделают это в соответствии с техническими условиями производителя.Важно также наличие защитных автоматов и правильный выбор электропроводки — не рекомендуется использовать алюминиевые провода.Холодильник следует устанавливать в таких местах, где они будут максимально защищены от солнечного света и теплового воздействия. Это поможет избежать слишком быстрого запуска системы охлаждения в экстремальных условиях и продлит срок службы.“Не оставляйте включенную бытовую технику без присмотра на длительное время”, - предупреждают в МЧС.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс узбекистана, пожар