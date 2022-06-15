https://uz.sputniknews.ru/20220615/brak-v-uzbekistane-stanet-isklyuchitelno-soyuzom-mujchiny-i-jenschiny-25304686.html

Брак в Узбекистане станет исключительно союзом мужчины и женщины

Брак в Узбекистане станет исключительно союзом мужчины и женщины

В Узбекистане предложили конституционно закрепить брак, как союз мужчины и женщины. Данную норму внесут в пакет поправок к Основному закону страны.

2022-06-15T08:14+0500

2022-06-15T08:14+0500

2022-06-15T09:09+0500

общество

брак

узбекистан

мужчина

женщина

конституция

поправки

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Пункт о том, что брак считается союзом мужчины и женщины, внесен в проект закона об изменениях в Конституцию Узбекистана, которые позднее будут вынесены на всенародное обсуждение.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера комиссии, депутата Законодательной палаты республики Тулкинжона Каримова.Он отметил, что пункт о том, что семейные отношения осуществляются на основе брачного союза мужчины и женщины, присутствует в конституциях России, Армении, Кыргызстана, Грузии и Польши. Он добавил, что в результате голосования членов комиссии данное предложение включено в проект закона о поправках в Конституцию.В Узбекистане в конце мая решением обеих палат парламента страны была создана конституционная комиссия по разработке поправок в Основной закон страны. Она принимает, систематизирует и анализирует поступающие предложения о конституционных поправках.В декабре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что обновленная Конституция может быть принята в декабре 2022-го. В ней будут отражены вопросы защиты прав инвалидов и пожилых людей, недопущения детского труда, укрепление межнационального согласия в стране и экологическая повестка.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.

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брак, узбекистан, мужчина, женщина, конституция, поправки