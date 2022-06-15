https://uz.sputniknews.ru/20220615/bts-raspalis-chto-jdet-artistov-samoy-izvestnoy-k-pop-gruppy-25343767.html
BTS распались? Что ждет артистов самой известной K-pop группы
BTS распались? Что ждет артистов самой известной K-pop группы
Совместное творчество группы пока находится на паузе, заявили артисты. Новость стала неожиданностью для мира музыки и понизила капитализацию бренда BTS почти на $2 млрд.
2022-06-15T18:46+0500
2022-06-15T18:46+0500
2022-06-15T18:46+0500
культура
музыка
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Участники корейского K-pop-проекта BTS решили заняться сольными проектами. Совместное творчество же пока будет находиться на паузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.Первым сольный альбом выпустит участник коллектива Хосок, далее альбом презентует Юнги, а затем - Чонгук.Для фанатов приостановление творчества группы стало неожиданностью, ведь новый альбом коллектива вышел в этом году. Новость уже повлияла на капитализацию бренда BTS - она снизилась на $1,7 млрд.Группа BTS — один из самых востребованных проектов формата K-pop в мировой музыкальной индустрии. Коллектив появился в 2013 году и состоял из семи непрофессиональных музыкантов, которые выкладывали свои произведения в интернете: лидер и главный рэпер RM (Rap Monster), Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук.По мнению музыкальных критиков, группе удалось проложить мост между корейским шоу-бизнесом и мировой публикой. Альбом под названием "BE", который группа выпустила в конце 2020 года, победил в чарте Billboard. В том же году группа установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей, проведя онлайн-концерт.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
музыка
BTS распались? Что ждет артистов самой известной K-pop группы
Совместное творчество группы пока находится на паузе, заявили артисты. Новость стала неожиданностью для мира музыки и понизила капитализацию бренда BTS почти на $2 млрд.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Участники корейского K-pop-проекта BTS решили заняться сольными проектами. Совместное творчество же пока будет находиться на паузе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Billboard.
Первым сольный альбом выпустит участник коллектива Хосок, далее альбом презентует Юнги, а затем - Чонгук.
Для фанатов приостановление творчества группы стало неожиданностью, ведь новый альбом коллектива вышел в этом году. Новость уже повлияла на капитализацию бренда BTS - она снизилась на $1,7 млрд.
Группа BTS — один из самых востребованных проектов формата K-pop в мировой музыкальной индустрии. Коллектив появился в 2013 году и состоял из семи непрофессиональных музыкантов, которые выкладывали свои произведения в интернете: лидер и главный рэпер RM (Rap Monster), Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук.
По мнению музыкальных критиков, группе удалось проложить мост между корейским шоу-бизнесом и мировой публикой. Альбом под названием "BE", который группа выпустила в конце 2020 года, победил в чарте Billboard. В том же году группа установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей, проведя онлайн-концерт.