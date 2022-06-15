https://uz.sputniknews.ru/20220615/chto-uzbekistantsy-xotyat-izmenit-v-konstitutsii-25331327.html

Что узбекистанцы хотят изменить в Конституции

Что узбекистанцы хотят изменить в Конституции

Какие предложения по изменению основного закона государства чаще всего вносят граждане, корреспонденту Sputnik рассказали в Конституционной комиссии.

2022-06-15T15:42+0500

2022-06-15T15:42+0500

2022-06-15T15:42+0500

общество

узбекистанцы

конституция

закон

государство

комиссия

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Портал "Это моя Конституция" зафиксировал уже более 22 тысяч предложений от граждан Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе Конституционной комиссии.Наибольшая часть заявок связана с улучшением сферы медицинского обслуживания (1407 заявок). На втором месте – предложения по социальной защите граждан (952 заявки), а на третьем – по сфере труда (322 заявки).Лидерами по количеству заявок стали Андижанская, Ферганская, Сурхандарьинская и Джизакская области. Примечательно, что активную гражданскую позицию проявляет молодежь - 70% предложений оставили граждане младше 30 лет.Напомним, в Узбекистане в конце мая решением обеих палат парламента страны была создана конституционная комиссия по разработке поправок в основной закон страны. Она принимает, систематизирует и анализирует поступающие предложения о конституционных поправках.Онлайн-проект "Это моя Конституция" в 2019 году разработал Сенат Олий Мажлиса по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На данном портале можно оставить предложения о внесении изменений в основной закон государства. Опция доступна гражданам страны, достигшим 18 лет.Отправить предложение можно онлайн на 3 языках. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте портала. Обращение рассматривают модераторы, а после-комиссия. Если оно будет одобрено, то появится на веб-портале где будет открыто голосование за или против предложения.В декабре 2021 года Шавкат Мирзиёев заявил, что обновленная Конституция может быть принята в декабре 2022-го. В ней будут отражены вопросы защиты прав инвалидов и пожилых людей, недопущения детского труда, укрепление межнационального согласия в стране и экологическая повестка.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:

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узбекистанцы, конституция, закон, государство, комиссия