https://uz.sputniknews.ru/20220615/gde-gotovyat-uzbekistanskix-it-spetsialistov--25344892.html
Где готовят узбекистанских IT-специалистов
Где готовят узбекистанских IT-специалистов
О подготовке кадров в сфере информационных технологий рассказали представители Мининфокома, университетов ТУИТ, Инха, AMITY и IT Park University.
2022-06-15T21:12+0500
2022-06-15T21:12+0500
2022-06-15T21:12+0500
общество
it-технологии
мининфоком
туит
университет инха
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане действует сто базовых IT-школ, где обучаются порядка четырех тысяч человек.Об этом стало известно на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. О подготовке кадров в сфере информационных технологий рассказали представители Мининфокома, университетов ТУИТ, Инха, AMITY и IT Park University.Отмечается, что, помимо этого, в районах и городах страны созданы еще 205 учебных центров. В них обучают студентов компьютерной грамотности, основам программирования, робототехнике, разработке веб- и мобильных приложений, основам цифрового предпринимательства и другим направлениям.Также, по всей республике открыты IT-техникумы. Около трех тысяч человек в них обучаются программному и компьютерному инжинирингу, информационной безопасности, телекоммуникационным технологиям.В Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и его шести региональных филиалах готовят кадры по 15 направлениям бакалавриата и 33 – магистратуры.Учитывая тенденции развития цифровых технологий, в текущем учебном году в ТУИТ создано более 10 новых направлений, в том числе искусственный интеллект, мехатроника и робототехника, инженерия кибербезопасности.В университете Инха в Ташкенте обучение организовано по двум направлениям бакалавриата – компьютерная и программная инженерия и логистика, а также по магистратуры – цифровая трансформация.Вновь созданный цифровой университет IT-Park University начнет деятельность в 2022/2023 учебном году. Обучение специальности "Программный инжиниринг (Software Engineering) с большим выбором современных IT специализаций будет вестись в онлайн-формате.
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it-технологии, мининфоком, туит, университет инха
Где готовят узбекистанских IT-специалистов
О подготовке кадров в сфере информационных технологий рассказали представители Мининфокома, университетов ТУИТ, Инха, AMITY и IT Park University.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане действует сто базовых IT-школ, где обучаются порядка четырех тысяч человек.
Об этом стало известно на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. О подготовке кадров в сфере информационных технологий рассказали представители Мининфокома, университетов ТУИТ, Инха, AMITY и IT Park University.
Отмечается, что, помимо этого, в районах и городах страны созданы еще 205 учебных центров. В них обучают студентов компьютерной грамотности, основам программирования, робототехнике, разработке веб- и мобильных приложений, основам цифрового предпринимательства и другим направлениям.
Также, по всей республике открыты IT-техникумы. Около трех тысяч человек в них обучаются программному и компьютерному инжинирингу, информационной безопасности, телекоммуникационным технологиям.
В Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и его шести региональных филиалах готовят кадры по 15 направлениям бакалавриата и 33 – магистратуры.
Учитывая тенденции развития цифровых технологий, в текущем учебном году в ТУИТ создано более 10 новых направлений, в том числе искусственный интеллект, мехатроника и робототехника, инженерия кибербезопасности.
В университете Инха в Ташкенте обучение организовано по двум направлениям бакалавриата – компьютерная и программная инженерия и логистика, а также по магистратуры – цифровая трансформация.
Вновь созданный цифровой университет IT-Park University начнет деятельность в 2022/2023 учебном году. Обучение специальности "Программный инжиниринг (Software Engineering) с большим выбором современных IT специализаций будет вестись в онлайн-формате.