https://uz.sputniknews.ru/20220615/grantov-na-obuchenie-v-kolledjax-i-texnikumax-stanet-bolshe-25340066.html

Грантов на обучение в колледжах и техникумах станет больше

Грантов на обучение в колледжах и техникумах станет больше

Президент Узбекистана анонсировал реформы в сфере профессионального образования. Сейчас по его словам, профессии, полученные в колледжах и техникумах, не пользуются спросом у работодателей.

2022-06-15T17:31+0500

2022-06-15T17:31+0500

2022-06-15T17:31+0500

политика

президент

узбекистан

образование

профессия

колледж

работодатель

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане намечено внедрение новой системы по адаптации профессионального образования к современным требованиям, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду.Как отмечается, для этого 45 колледжей будут переведены в систему Министерства занятости, а на их месте будут созданы моноцентры "Ишга мархамат".Отмечалось, что моноцентры стали появляться недавно, началось обучение молодых людей профессиям. Однако система охватывает 5-10 процентов безработных. При этом, в этом году на рынок труда республики выйдет 555 тысяч молодых людей, обратил внимание президент.Он обозначил первоочередной задачей — коренное реформирование системы профобразования. Для этого будет создан Фонд развития профессионального образования, в который будет направлено 50 млрд. сумов.Прежде всего, необходимо организовать профессиональное образование на основе новых подходов, сказал президент и привел в пример город Ангрен.Там в этом году на рынок труда выходит 3 800 молодых людей, на 535 предприятиях города имеется 1 915 вакансий по рабочим профессиям, за счет инвестиционных проектов в текущем году появится потребность еще в более чем 2 тысячах специалистов среднего звена.Благодаря этому шесть тысяч жителей будут охвачены профессиональным образованием и будут трудоустроены по месту жительства.Также Мирзиёев раскритиковал работу психологов, ответственных за профориентацию молодежи, и поручил министерству народного образования заняться их переподготовкой или вовсе заменить тех, кто не соответствует требованиям.Помимо этого поручено провести профессиональную диагностику учащихся 7-11 классов на основе индивидуального подхода.Вместе с тем, на свободных площадях профессиональных колледжей и техникумов организуются производственные цеха предприятий. При этом учащиеся, работая на них, смогут получать ежемесячную зарплату.Министерству высшего образования было указано на необходимость передачи некоторых образовательных направлений из университета в техникум.С 1 января следующего года заработная плата преподавателей техникумов, имеющих ученую степень, будет приравнена к заработной плате преподавателей вузов.В связи с эти, со следующего года механизм поступления из техникума в вуз без экзаменов будет отменен.Министерству финансов поручено с нового учебного года ввести льготный образовательный кредит для студентов техникумов и колледжей.Также увеличатся государственные гранты на обучение в колледжах и техникумах и субсидии членам нуждающихся семей.Министерству высшего образования поручено в двухмесячный срок изучить деятельность 207 техникумов и ликвидировать неэффективно работающие 70 из них.25 из них будут переданы Министерству занятости для организации моноцентров, а на базе остальных 45 будут созданы профшколы.

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президент, узбекистан, образование, профессия, колледж, работодатель