https://uz.sputniknews.ru/20220615/legenda-uzbekskogo-fextovaniya-sobirjon-ruziev-otmechaet-svoy-den-rojdeniya-25333844.html

Легенда узбекского фехтования Собиржон Рузиев отмечает день рождения

Легенда узбекского фехтования Собиржон Рузиев отмечает день рождения

Легенде узбекского спорта исполняется 69 лет.

2022-06-15T16:44+0500

2022-06-15T16:44+0500

2022-06-15T16:46+0500

спорт

сабиржан рузиев

фехтование

день рождения

спорт

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В среду легендарному представителю узбекистанского фехтования Собиржону Рузиеву исполняется 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Собиржон Рузиев родился 15 июня 1953 года. За годы своей спортивной карьеры Рузиев завоевал серебро Олимпиады Москва-1980, а также стал двухкратным чемпионом мира по фехтованию.После ухода из профессионального спорта олимпийский призер занимал пост председателя Государственного комитета Узбекситана по физической культуре и спорту с 1992 по 1995 год, а затем возглавлял Национальный Олимпийский комитет страны с 1995 по 2003 год.Собиржон Рузиев в 1992 году был награжден почётным званием "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", а в 1994 году Почётной грамотой Республики Узбекистан.Читайте также:

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сабиржан рузиев, фехтование, день рождения, спорт