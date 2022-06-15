https://uz.sputniknews.ru/20220615/legenda-uzbekskogo-fextovaniya-sobirjon-ruziev-otmechaet-svoy-den-rojdeniya-25333844.html
Легенда узбекского фехтования Собиржон Рузиев отмечает день рождения
Легенда узбекского фехтования Собиржон Рузиев отмечает день рождения
Легенде узбекского спорта исполняется 69 лет.
2022-06-15T16:44+0500
2022-06-15T16:44+0500
2022-06-15T16:46+0500
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фехтование
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спорт
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В среду легендарному представителю узбекистанского фехтования Собиржону Рузиеву исполняется 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Собиржон Рузиев родился 15 июня 1953 года. За годы своей спортивной карьеры Рузиев завоевал серебро Олимпиады Москва-1980, а также стал двухкратным чемпионом мира по фехтованию.После ухода из профессионального спорта олимпийский призер занимал пост председателя Государственного комитета Узбекситана по физической культуре и спорту с 1992 по 1995 год, а затем возглавлял Национальный Олимпийский комитет страны с 1995 по 2003 год.Собиржон Рузиев в 1992 году был награжден почётным званием "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", а в 1994 году Почётной грамотой Республики Узбекистан.Читайте также:
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Легенда узбекского фехтования Собиржон Рузиев отмечает день рождения
16:44 15.06.2022 (обновлено: 16:46 15.06.2022)
Легенде узбекского спорта исполняется 69 лет.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В среду легендарному представителю узбекистанского фехтования Собиржону Рузиеву исполняется 69 лет. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Собиржон Рузиев родился 15 июня 1953 года. За годы своей спортивной карьеры Рузиев завоевал серебро Олимпиады Москва-1980, а также стал двухкратным чемпионом мира по фехтованию.
После ухода из профессионального спорта олимпийский призер занимал пост председателя Государственного комитета Узбекситана по физической культуре и спорту с 1992 по 1995 год, а затем возглавлял Национальный Олимпийский комитет страны с 1995 по 2003 год.
Собиржон Рузиев в 1992 году был награжден почётным званием "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", а в 1994 году Почётной грамотой Республики Узбекистан.