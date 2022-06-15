https://uz.sputniknews.ru/20220615/moskovskaya-kompaniya-remontiruet-vzorvannyy-vsu-most--video-25335978.html

Московская компания ремонтирует взорванный ВСУ мост — видео

Московская компания ремонтирует взорванный ВСУ мост — видео

Московская компания "ЕвроТрансСтрой" ремонтирует взорванный отступающими частями ВСУ мост через Камышеватку на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

2022-06-15T18:03+0500

2022-06-15T18:03+0500

2022-06-15T18:03+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мост

украина

одесса

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Его ВСУ подорвали в начале марта во время отступления. По словам руководителя проекта Алексея Зубенко, сейчас выполняется демонтаж обрушенных конструкций сооружения. На его восстановление уйдет несколько месяцев, пишет Telegram-канал "Донбасс решает".Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

одесса

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мост, украина, одесса