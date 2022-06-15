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https://uz.sputniknews.ru/20220615/naznachen-novyy-xokim-andijana-25305706.html
Назначен новый хоким Андижана
Назначен новый хоким Андижана
Городские депутаты в Андижане назначили нового градоначальника. Предыдущий задержан по подозрению в хищениях.
2022-06-15T07:51+0500
2022-06-15T07:51+0500
политика
хоким
андижан
депутаты
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Андижанский городской кенгаш народных депутатов на внеочередной сессии во вторник назначил хокимом города Андижан Гофуржона Абдурахмонова.Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Как отмечается, Абдурахманов родился в 1976 году в Андижане. В 1998 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.Трудовую деятельность начал в 1994 году экспедитором, затем работал бухгалтером, ведущим экспертом Главного управления Центрального банка Андижанской области.До своего назначения занимал должность советника председателя правления АТБ "Кишлок курилиш банк".Предыдущий глава Андижана Бахром Хайдаров задержан по подозрению в хищении 48 млрд сумов бюджетных средств.
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хоким, андижан, депутаты

Назначен новый хоким Андижана

07:51 15.06.2022
© Foto : Пресс-служба Андижанского областного хокимиятаХоким Андижана Гофуржон Абдурахмонов
Хоким Андижана Гофуржон Абдурахмонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© Foto : Пресс-служба Андижанского областного хокимията
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Городские депутаты в Андижане назначили нового градоначальника. Предыдущий задержан по подозрению в хищениях.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Андижанский городской кенгаш народных депутатов на внеочередной сессии во вторник назначил хокимом города Андижан Гофуржона Абдурахмонова.
Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Как отмечается, Абдурахманов родился в 1976 году в Андижане. В 1998 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.
Трудовую деятельность начал в 1994 году экспедитором, затем работал бухгалтером, ведущим экспертом Главного управления Центрального банка Андижанской области.
До своего назначения занимал должность советника председателя правления АТБ "Кишлок курилиш банк".
Предыдущий глава Андижана Бахром Хайдаров задержан по подозрению в хищении 48 млрд сумов бюджетных средств.
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