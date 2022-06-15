https://uz.sputniknews.ru/20220615/robot-model-vstrechaet-gostey-pmef--video-25337163.html

Робот-модель встречает гостей ПМЭФ — видео

Робот-модель встречает гостей ПМЭФ — видео

На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.

2022-06-15T19:26+0500

2022-06-15T19:26+0500

2022-06-15T19:26+0500

россия

робот

модель

мороженое

кофе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/15/24125228_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_39a00d089f8e191b2c1b3278ba209485.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" встречает гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), готовит им кофе и продает мороженое.На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.Пока клиент ожидает заказ, Дуняша не дает ему заскучать за приятным разговором, говорит комплименты, а также предлагает послушать музыку.О человекоподобном роботе с внешностью модели мы рассказывали в апреле этого года. Ее прототипом стала реальная манекенщица — Миссис Пермь-2014 Диана Габдуллина.Разработкой робота занималась российская компания "Промобот", на весь процесс ушло 10 месяцев. Дуняша получилась очень похожей на живую женщину благодаря широкому диапазону микромимики и особой технологии изготовления эластичной кожи из силикона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

робот, модель, мороженое, кофе