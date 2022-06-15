https://uz.sputniknews.ru/20220615/robot-model-vstrechaet-gostey-pmef--video-25337163.html
Робот-модель встречает гостей ПМЭФ — видео
Робот-модель встречает гостей ПМЭФ — видео
На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.
2022-06-15T19:26+0500
2022-06-15T19:26+0500
2022-06-15T19:26+0500
россия
робот
модель
мороженое
кофе
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" встречает гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), готовит им кофе и продает мороженое.На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.Пока клиент ожидает заказ, Дуняша не дает ему заскучать за приятным разговором, говорит комплименты, а также предлагает послушать музыку.О человекоподобном роботе с внешностью модели мы рассказывали в апреле этого года. Ее прототипом стала реальная манекенщица — Миссис Пермь-2014 Диана Габдуллина.Разработкой робота занималась российская компания "Промобот", на весь процесс ушло 10 месяцев. Дуняша получилась очень похожей на живую женщину благодаря широкому диапазону микромимики и особой технологии изготовления эластичной кожи из силикона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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робот, модель, мороженое, кофе
Робот-модель встречает гостей ПМЭФ — видео
На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" встречает гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), готовит им кофе и продает мороженое.
На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.
Пока клиент ожидает заказ, Дуняша не дает ему заскучать за приятным разговором, говорит комплименты, а также предлагает послушать музыку.
О человекоподобном роботе с внешностью модели мы рассказывали
в апреле этого года. Ее прототипом стала реальная манекенщица — Миссис Пермь-2014 Диана Габдуллина.
Разработкой робота занималась российская компания "Промобот", на весь процесс ушло 10 месяцев.
Дуняша получилась очень похожей на живую женщину благодаря широкому диапазону микромимики и особой технологии изготовления эластичной кожи из силикона.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.