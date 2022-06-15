https://uz.sputniknews.ru/20220615/rossiyskie-proizvoditeli-ischut-partnerov-v-uzbekistane---video-25345726.html

Российские производители ищут партнеров в Узбекистане - видео

Российские производители ищут партнеров в Узбекистане - видео

В выставочном комплексе “Узэкспоцентр” проходит 25-я Международная выставка AgriTek.

2022-06-15T21:49+0500

2022-06-15T21:49+0500

2022-06-15T21:49+0500

видео

узбекистан

узэкспоцентр

выставка

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В ней участвуют порядка 80 компаний из Индонезии, Южной Кореи, Казахстана, Турции, Беларуси, Узбекистана и России.Россию, в частности, представляют Московская и Самарская области, Волгоград, Оренбург и Ставропольский край. Это производители упаковочных материалов, продуктов питания, а также разработчики технологий для сельского хозяйства.И если одни уже присутствуют на узбекистанском рынке, то другие только планируют его осваивать.“На выставке мы впервые, как и в Узбекистане. Представляем снеки и функциональные напитки. Ищем потенциальных партнеров, рассматриваем варианты логистики и расчетов. Сегодня на выставке уже были крупные компании, с которым мы скорее всего заключим наши первые соглашения”, — рассказал руководитель отдела продаж компании “Фуд-Инновация” Сергей Гарский.Чем богата выставка — в нашем видео.

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узбекистан, узэкспоцентр, выставка, видео